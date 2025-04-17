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Женский чемпионат. Металлист 1925 сыграет с Ладомиром, а Колос отправится в Одессу

Женский футбол

Программа 5-го тура продлится два дня

Женский чемпионат. Металлист 1925 сыграет с Ладомиром, а Колос отправится в Одессу

Фото: facebook.com/m1925wfc

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Пятый тур второго этапа чемпионата Украины среди женских команд начнется в пятницу. В этот день состоятся два матча. Остальные три встречи запланированы на субботу. Открывать игровую программу пятого тура будет поединок в группе 2, где "Оболонь" примет "Кривбасс". Криворожанки подходят к встрече в хорошем тонусе - две победы в трех последних играх. У киевлянок статистика скромнее за этот отрезок - 1 поражение, 1 ничья и 1 поражение. Коллективы разделяет 10 очков.

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Следом, в группе 1 "Металлист 1925" проведет домашний матч против "Ладомира". Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы - харьковчанки опережают волынянок на 21 очко. Харьковский коллектив продолжает идти без поражений во второй части сезона, демонстрируя стабильную игру. У володимирской команды ситуация противоположная - они пока не знают вкуса побед: одна ничья и три неудачи. "Ладомиру" будет крайне сложно прервать свою серию без побед. В личных встречах "Металлист 1925" всегда побеждал, что усложняет задачу волынянок в предстоящем матче.

Субботнюю программу тура откроет поединок в группе 1, где "Ворскла" сыграет на выезде против "Шахтера". Дончанки переживают трудный период - из безвыигрышная серия достигла четырех матчей. В то же время полтавчанки заслуживают похвалы - полтавский коллектив не потерпел ни одного поражения и еще не пропустил ни одного гола. На фоне такой разницы в форме предстоящая игра выглядит как серьезное испытание для донецкой команды.

В Одессе встретятся соседи по турнирной таблице группы 1 - "Систерс" в родных стенах сыграют с "Колосом". Соперниц разделяет пять пунктов. Ковалевская команда забила 43 гола, а одесский коллектив на 11 меньше. "Систерс" пропустили 16 мячей, а "Колос" - 7 раз, что указывает на разницу в защите между командами. Обе команды будут стараться продемонстрировать свою лучшую игру и добиться результата.

Программу пятого тура закроет матч группы 2 между "ЕМС-Подолье" и "Пантерами". Их сейчас разделяет шесть очков и одна строчка в турнирной таблице. Также стоит отметить, что команды имеют почти идентичное количество забитых и пропущенных мячей. Эта встреча важна для обеих команд: "Пантеры" хотят укрепить свои позиции, а "ЭМС-Подолье" - улучшить свою ситуацию. Игра первого круга завершилась ничьей со счетом 1:1.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин-2024/25
Группа 1. II-й этап/1-й круг, 5-й тур

18 апреля (пятница)
"Металлист 1925" - "Ладомир" 12:00
19 апреля (суббота)
"Шахтер" - "Ворскла" 12:00
"Систерс" - "Колос" 13:00

Женский чемпионат. Металлист 1925 сыграет с Ладомиром, а Колос отправится в Одессу - изображение 1
Группа 2. II-й этап/1-й круг, 5-й тур

18 апреля (пятница)
"Оболонь" - "Кривбасс" 11:30
19 апреля (суббота)
"ЭМС-Подолье" - "Пантеры" 14:00

Женский чемпионат. Металлист 1925 сыграет с Ладомиром, а Колос отправится в Одессу - изображение 2
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