Ждем дебют в футболе! Дарья Билодид тренируется с женской командой Металлиста 1925. ФОТО
Дарья Билодид может дебютировать в футболе уже в пятницу
фото из соцсетей
Украинская дзюдоистка, чемпионка мира и бронзовый призер Олимпиады Дарья Билодид, которая недавно подписала контракт с женской командой "Металлиста 1925", продолжает готовиться к старту в профессиональном футболе.
Читайте такжеБилодид провела семинар дзюдо в Италии. Фото
Фото тренировок Дарья выложила в Инстаграм.
"Готовимся с "Металлистом 1925" к завтрашней игре с "Ладомиром", – лаконично написала Билодид.
Напомним, что в пятницу, 18 апреля, состоится матч между "Металлистом 1925" и "Ладомиром", в котором и может дебютировать дзюдоистка.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Английский гранд готовит 20 млн евро за Лунина, - СМИ
- Большие деньги. Названа зарплата Бущана в Аль-Шабабе
- Стали известны детали ликвидации бывшего украинского футзалиста, воевавшего за РФ
- Стало известно, где женская сборная Украины примет команду Албании
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000