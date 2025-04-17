Ждем дебют в футболе! Дарья Билодид тренируется с женской командой Металлиста 1925. ФОТО

Украинская дзюдоистка, чемпионка мира и бронзовый призер Олимпиады Дарья Билодид, которая недавно подписала контракт с женской командой "Металлиста 1925", продолжает готовиться к старту в профессиональном футболе.

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Фото тренировок Дарья выложила в Инстаграм.

"Готовимся с "Металлистом 1925" к завтрашней игре с "Ладомиром", – лаконично написала Билодид.

Напомним, что в пятницу, 18 апреля, состоится матч между "Металлистом 1925" и "Ладомиром", в котором и может дебютировать дзюдоистка.