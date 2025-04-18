Выйдет ли на поле? Билодид впервые оказалась в заявке женской команды Металлиста 1925
Харьковчанки сыграют против "Ладомира"
Фото: instagram.com/dariabilodid7
"Металлист 1925" проведет домашний матч против "Ладомира" в рамках 5-го тура второго этапа чемпионата Украины среди женских команд Высшей лиги.
В заявку харьковского коллектива вперые вошла украинская дзюдоистка Дарья Билодид — чемпионка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр, которая недавно подписала контракт с клубом. Если она выйдет на поле, то, это может стать ее дебютом в профессиональном футболе.
"Металлист 1925": Славич, Алексанян, Апанащенко (к), Ольхова, Басанская, Шевчук, Панцулая, Петрик, Химич, Гирин, Молодюк
Запас: Бондарчук, Денищич, Козуб, Кревская, Купцова, Дружченко, Кожухари, Билодид, Еременко, Лавренюк.
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"Ладомир": Новикова, Игнатенко, Чередниченко, Ткачук, Савкина, Саноцкая, Дуб, Невар, Гладун, Коротчук, Коновалова
Запас: Гадада, Гринда, Кланцата, Зинько Е.
Матч был приостановлен 7 минуте игры из-за воздушной тревоги в Киевской области. Прямая трансляция доступна на YouTube-канале "Металлиста 1925".
UPD: Отбой тревоги в 12:38. Матч вскоре возобновится.
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