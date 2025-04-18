ФОТО. Дарья Билодид дебютировала в профессиональном футболе
Вышла на замену в концовке матча
Скриншот: канал Металіста 1925 на YouTube
18 апреля состоялся матч 5-го тура второго этапа чемпионата Украины среди женских команд Высшей лиги, в котором "Металлист 1925" разгромил "Ладомир" со счетом 6:0.
В этой встрече за харьковчанок дебютировала украинская дзюдоистка Дарья Билодид. Она вышла на замену на 87-й минуте встречи вместо Елизаветы Молодюк. Следовательно, Билодид впервые сыграла в профессиональном футболе.
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После этой победы "Металлист 1925" набрал 36 очков и занимает 2-е место в таблице.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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