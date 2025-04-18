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ФОТО. Дарья Билодид дебютировала в профессиональном футболе

Женский футбол
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Вышла на замену в концовке матча

ФОТО. Дарья Билодид дебютировала в профессиональном футболе

Скриншот: канал Металіста 1925 на YouTube

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18 апреля состоялся матч 5-го тура второго этапа чемпионата Украины среди женских команд Высшей лиги, в котором "Металлист 1925" разгромил "Ладомир" со счетом 6:0.

В этой встрече за харьковчанок дебютировала украинская дзюдоистка Дарья Билодид. Она вышла на замену на 87-й минуте встречи вместо Елизаветы Молодюк. Следовательно, Билодид впервые сыграла в профессиональном футболе.

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После этой победы "Металлист 1925" набрал 36 очков и занимает 2-е место в таблице.

ФОТО. Дарья Билодид дебютировала в профессиональном футболе - изображение 1
ФОТО. Дарья Билодид дебютировала в профессиональном футболе - изображение 2

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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