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"Это немного отличается от дзюдо", - Билодид прокомментировала свой дебют в футболе

Женский футбол
Обновлено

Дарья дебютировала в профессиональном футболе

"Это немного отличается от дзюдо", - Билодид прокомментировала свой дебют в футболе

Фото: facebook.com/m1925wfc

Новина українською

Чемпионка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр по дзюдо Дарья Билодид, прокомментировала свой дебют за женскую команду "Металлиста 1925", а также рассказала, продолжит ли свою карьеру в единоборствах.

Читайте такжеВыйдет ли на поле? Билодид впервые оказалась в заявке женской команды Металлиста 1925

– Я очень ждала этого дебюта. Конечно, хотелось немного больше поиграть – думаю, играла где-то минуты 3. Был шанс забить гол, к сожалению, у меня не получилось, я очень расстроилась, потому что мой такой спортивный чемпионский характер не дает мне покоя, когда у меня не выходит то, что я хочу. Но, думаю, это классный старт.

Спасибо команде, девушкам, тренерам, руководству за то, что они меня очень сильно поддерживали сегодня.

Я чувствовала, что это моя команда. Честно говоря, атмосфера очень крутая. Спасибо девушкам, они сегодня действительно меня очень поддерживали, все рассказывали.

Это немного отличается от дзюдо, потому что дзюдо все же не командный вид спорта, а индивидуальный. В дзюдо я сама за себя, а тут нужно думать не только о себе, но и о команде и результате. Это разные ощущения, но новые для меня.

– Значит ли это, что дзюдо уже в прошлом?

– Нет, дзюдо не в прошлом, не волнуйтесь.

– Это (футбол) на время, временное явление?

– Да.

– Ты собираешься готовиться к следующим играм?

– Я не буду раскрывать всех карт, увидим дальше, что будет.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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