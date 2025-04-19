  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Женский футбол
  4. Гранд женского чемпионата Украины пропустил впервые за 15 матчей. Постарался Шахтер
В тренде

Гранд женского чемпионата Украины пропустил впервые за 15 матчей. Постарался Шахтер

Женский футбол

Это было нечто

Гранд женского чемпионата Украины пропустил впервые за 15 матчей. Постарался Шахтер

Фото - Vorskla Women

Новина українською

Гранд женского чемпионата Украины пропустил впервые за 15 матчей.

Лидер турнира "Ворскла" принимала "Шахтер". Полтавский клуб до 60-й минуты сделал счет 0:3. Но игроки донецкой команды не сдались и забили свой гол на 62-й минуте.

Мяч Марии Викалюк стал первым пропущенным для "Ворсклы" за 15 матчей. До этого "Ворскла" забила 55 голов и была недостижимой в защите.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Шахтер" занимает пятое место в женском чемпионате Украины, имея 15 баллов. "Ворскла" продолжает лидировать с 41-м баллом. Ближайший преследователь - "Металлист 1925", у которого 36 баллов.

По теме
yellow-arrow
"Это немного отличается от дзюдо", - Билодид прокомментировала свой дебют в футболе
yellow-arrow
ФОТО. Дарья Билодид дебютировала в профессиональном футболе
yellow-arrow
Выйдет ли на поле? Билодид впервые оказалась в заявке женской команды Металлиста 1925
женский футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости