Гранд женского чемпионата Украины пропустил впервые за 15 матчей. Постарался Шахтер

Гранд женского чемпионата Украины пропустил впервые за 15 матчей.

Лидер турнира "Ворскла" принимала "Шахтер". Полтавский клуб до 60-й минуты сделал счет 0:3. Но игроки донецкой команды не сдались и забили свой гол на 62-й минуте.

Мяч Марии Викалюк стал первым пропущенным для "Ворсклы" за 15 матчей. До этого "Ворскла" забила 55 голов и была недостижимой в защите.

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"Шахтер" занимает пятое место в женском чемпионате Украины, имея 15 баллов. "Ворскла" продолжает лидировать с 41-м баллом. Ближайший преследователь - "Металлист 1925", у которого 36 баллов.