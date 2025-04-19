Гранд женского чемпионата Украины пропустил впервые за 15 матчей. Постарался Шахтер
Это было нечто
Фото - Vorskla Women
Гранд женского чемпионата Украины пропустил впервые за 15 матчей.
Лидер турнира "Ворскла" принимала "Шахтер". Полтавский клуб до 60-й минуты сделал счет 0:3. Но игроки донецкой команды не сдались и забили свой гол на 62-й минуте.
Мяч Марии Викалюк стал первым пропущенным для "Ворсклы" за 15 матчей. До этого "Ворскла" забила 55 голов и была недостижимой в защите.
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"Шахтер" занимает пятое место в женском чемпионате Украины, имея 15 баллов. "Ворскла" продолжает лидировать с 41-м баллом. Ближайший преследователь - "Металлист 1925", у которого 36 баллов.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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