Женский чемпионат. Ворскла обыграла Шахтер, Систерс уступили Колосу

В чемпионате Украины среди женских команд Высшей лиги завершились поединки. "Металлист 1925" встречался с "Ладомиром". Счет был открыт ближе к окончанию первого тайма - отличилась Елизавета Молодюк. Во втором тайме харьковчанки продолжили доминировать: подопечные Владимира Пятенко забили ещё пять безответных мячей. Волынянки не смогли ничего противопоставить, и финальный свисток зафиксировал уверенную победу "Металлиста 1925" — 6:0. Отдельного внимания заслуживает дебют Дарьи Билодид в профессиональном футболе. Украинская дзюдоистка вышла на поле на 87-й минуте и даже имела шанс отличиться. Однако в момент передачи она находилась в офсайде.

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"Оболонь" в родных стенах противостояла "Кривбассу". Первая половина игры прошла без забитых голов. После перерыва хозяйки и вовсе остались в меньшинстве - Ольга Войтенко получила вторую жёлтую карточку. Гостям удалось дожать соперниц в концовке поединка: на 88-й минуте Анна Стекольщикова реализовала пенальти и, как оказалось, это был единственный мяч. Итог матча, минимальная победа "Кривбасса" со счетом 1:0.

"Ворскла" провела выездной матч против "Шахтера". Полтавчанки открыли счет уже на 7-й минуте - свой шанс реализовала Роксолана Кравчук. Перед самым перерывом гости удвоили преимущество благодаря усилиям Яны Калининой. На 53-й минуте Калинина оформила дубль. Спустя девять минут "Шахтер" ответил и стал первой командой, которая сумела пробить оборону "Ворсклы". Однако чуда не произошло. "Шахтер" не сумел изменить исход матча, и поединок завершился победой "Ворсклы" - 3:1.

"Систерс" на своем поле принимали "Колос". Команда из Ковалевки обеспечила себе комфортный результат еще в первом тайме, забив три гола. После перерыва гости не сбавили обороты и довели счет до разгромного 4:0. Одесситки не смогли найти своих моментов и покинули поле без забитых голов.

"ЭМС-Подолье" принимало "Пантер". Поединок выдался динамичным. В первой половине игры оппонентки обменялись голами. На 74-й минуте встречи черкасский коллектив вышел вперед, успешно исполнив 11-метровый удар. До конца матча цифры на табло не изменились, и победу праздновали гости - 2:1.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин-2024/25

Группа 1. II-й этап/1-й круг, 5-й тур

18 апреля (пятница)

"Металлист 1925" - "Ладомир" 6:0

19 апреля (суббота)

"Шахтер" - "Ворскла" 1:3

"Систерс" - "Колос" 0:4

Группа 2. II-й этап/1-й круг, 5-й тур

18 апреля (пятница)

"Оболонь" - "Кривбасс" 0:1

19 апреля (суббота)

"ЭМС-Подолье" - "Пантеры" 1:2