Женский чемпионат. Шахтер против Колоса, Оболонь - Пантеры и другие матчи

Во втором круге 6-го тура чемпионата Украины среди женских команд Высшей лиги матчи пройдут с 24 по 27 апреля. "Металлист 1925" отправится в гости к "Систерс". Соперницы подходят к игре с разным эмоциональным фоном. Харьковчанки не проигрывают уже пять поединков кряду, тогда как одесситки одержали лишь две победы в последних пяти встречах. Соперницы встречались между собой дважды — один раз победу праздновал "Металлист 1925", ещё одна игра завершилась вничью.

"Ладомиру" предстоит непростое испытание - встреча на своем поле с лидером группы 1 "Ворсклой". Для волынянок весенняя часть сезона складывается неудачно: команда не выиграет пять матчей подряд. В то же время полтавский клуб уверенно возглавляет таблицу с 41 очком и демонстрируют стабильную форму. У "Ладомира" - 12 баллов и шестая строчка. В личных встречах между командами было сыграно семь матчей, и во всех победу одерживали полтавчанки.

"Шахтер" проведет домашний поединок с "Колосом". Ковалевский клуб выглядит более стабильным по сравнению с донецким. В активе донецкого коллектива одна ничья и четыре поражения, в то время как у ковалевских футболисток три победы и два поражения. "Шахтер" отстает от "Колоса" на 21 пункта в турнирной таблице.

"Оболонь" будет противостоять "Пантерам". Киевлянки подходят к этой встрече в роли аутсайдера. Столичная команда одержала лишь одну победу в четырех матчах. Уманчанки, в свою очередь, выиграли трижды и потерпели одно поражение. Примечательно, что "Пантеры" пропустили на 11 мячей меньше, чем "Оболонь". А вот в атаке черкасская команда была более результативной.

"Полесье" сыграет на выезде против "ЭМС-Подолье". Винничанки проходят через сложный период, их безвыигрышная серия составляет уже четыре матча. Что касается житомирянок, то они одержали две победы, сыграли вничью и потерпели одно поражение. Житомирский клуб располагается на 3-й строчке в таблице группы 2, винницкий - на 4-й. Соперниц разделяет семь баллов.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин-2024/25

Группа 1. II-й этап/2-й круг, 6-й тур

24 апреля (четверг)

"Систерс" - "Металлист 1925" 13:00

25 апреля (пятница)

"Ладомир" - "Ворскла" 12:00

"Шахтер" - "Колос" 12:00

Группа 2. II-й этап/2-й круг, 6-й тур

25 апреля (пятница)

"Оболонь" - "Пантеры" 15:00

27 апреля (воскресенье)

"ЭМС-Подолье" - "Полесье" 15:00