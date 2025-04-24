Женский чемпионат. Шахтер против Колоса, Оболонь - Пантеры и другие матчи
"Металлист 1925" отправится в гости к "Систерс"
Фото: obolonfc
Во втором круге 6-го тура чемпионата Украины среди женских команд Высшей лиги матчи пройдут с 24 по 27 апреля. "Металлист 1925" отправится в гости к "Систерс". Соперницы подходят к игре с разным эмоциональным фоном. Харьковчанки не проигрывают уже пять поединков кряду, тогда как одесситки одержали лишь две победы в последних пяти встречах. Соперницы встречались между собой дважды — один раз победу праздновал "Металлист 1925", ещё одна игра завершилась вничью.
"Ладомиру" предстоит непростое испытание - встреча на своем поле с лидером группы 1 "Ворсклой". Для волынянок весенняя часть сезона складывается неудачно: команда не выиграет пять матчей подряд. В то же время полтавский клуб уверенно возглавляет таблицу с 41 очком и демонстрируют стабильную форму. У "Ладомира" - 12 баллов и шестая строчка. В личных встречах между командами было сыграно семь матчей, и во всех победу одерживали полтавчанки.
"Шахтер" проведет домашний поединок с "Колосом". Ковалевский клуб выглядит более стабильным по сравнению с донецким. В активе донецкого коллектива одна ничья и четыре поражения, в то время как у ковалевских футболисток три победы и два поражения. "Шахтер" отстает от "Колоса" на 21 пункта в турнирной таблице.
"Оболонь" будет противостоять "Пантерам". Киевлянки подходят к этой встрече в роли аутсайдера. Столичная команда одержала лишь одну победу в четырех матчах. Уманчанки, в свою очередь, выиграли трижды и потерпели одно поражение. Примечательно, что "Пантеры" пропустили на 11 мячей меньше, чем "Оболонь". А вот в атаке черкасская команда была более результативной.
"Полесье" сыграет на выезде против "ЭМС-Подолье". Винничанки проходят через сложный период, их безвыигрышная серия составляет уже четыре матча. Что касается житомирянок, то они одержали две победы, сыграли вничью и потерпели одно поражение. Житомирский клуб располагается на 3-й строчке в таблице группы 2, винницкий - на 4-й. Соперниц разделяет семь баллов.
24 апреля (четверг)
"Систерс" - "Металлист 1925" 13:00
25 апреля (пятница)
"Ладомир" - "Ворскла" 12:00
"Шахтер" - "Колос" 12:00
25 апреля (пятница)
"Оболонь" - "Пантеры" 15:00
27 апреля (воскресенье)
"ЭМС-Подолье" - "Полесье" 15:00
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