Названо место проведения домашнего матча женской сборной Украины в Лиге наций

Определилось место, где женская сборная Украины проведет домашний поединок 5-го тура Лиги наций-2025 против Албании.

При поддержке Хорватского футбольного союза и по согласованию с УЕФА этот поединок, запланированный на 30 мая, пройдет в хорватском городе Вараждин на стадионе NK Varaždin.

Информация о начале встречи будет сообщена дополнительно.

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Напомним, что команда Владимира Пятенко набрала 10 очков из 12 возможных и занимает первое место в группе. Ближайший преследователь - сборная Чехии, у которой 7 баллов.

В случае победы над Албанией сборная Украины досрочно получит право выступать в элитном дивизионе Лиги наций.