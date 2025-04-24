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Названо место проведения домашнего матча женской сборной Украины в Лиге наций

Женский футбол
Обновлено

Украинки будет принимать своих соперниц в Хорватии

Названо место проведения домашнего матча женской сборной Украины в Лиге наций

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

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Определилось место, где женская сборная Украины проведет домашний поединок 5-го тура Лиги наций-2025 против Албании.

При поддержке Хорватского футбольного союза и по согласованию с УЕФА этот поединок, запланированный на 30 мая, пройдет в хорватском городе Вараждин на стадионе NK Varaždin.

Информация о начале встречи будет сообщена дополнительно.

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Напомним, что команда Владимира Пятенко набрала 10 очков из 12 возможных и занимает первое место в группе. Ближайший преследователь - сборная Чехии, у которой 7 баллов.

В случае победы над Албанией сборная Украины досрочно получит право выступать в элитном дивизионе Лиги наций.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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