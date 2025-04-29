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Женский чемпионат. Шахтер сыграл вничью с Колосом, Полесье разгромило ЭМС-Подолье

Женский футбол
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"Металлист 1925" обыграл "Систерс", а "Ворскла" - "Ладомир"

Женский чемпионат. Шахтер сыграл вничью с Колосом, Полесье разгромило ЭМС-Подолье

Фото: ФК Полісся

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

В Высшей лиге чемпионата Украины среди женских команд прошли очередные матчи. "Систерс" на своем поле принимали "Металлист 1925". Первый тайм прошел без голов, но сразу после перерыва игра ожила. Харьковчанки оформили два гола с разницей всего в две минуты. До финального свистка счет больше не изменился - 2:0 в пользу гостей.

"Ворскла" в гостях встречалась с "Ладомиром". Полтавчанки открыли счет уже на 17-й минуте усилиями Ольги Осипян - этот мяч стал единственным в первом тайме. Во второй половине встречи игры гости не сбавили темп и забили еще дважды. А в концовке матча хозяйки поля умудрились отправить мяч в собственные ворота. В результате - победа "Ворсклы" со счетом 4:0.

"Шахтер" в родных стенах играл с "Колосом". В первом тайме команды не смогли порадовать зрителей голами, и вторая половины игры также не принесла изменений на табло. Итог матча - нулевая ничья 0:0. Команды заработали по баллу, но это можно расценить как потерю трех очков для обеих сторон.

"Оболонь" в номинально домашнем поединке противостояло "Пантерам". Уманчанкам смогли выйти вперед в первом тайме, а после перерыва увеличили свое преимущество. Однако вскоре черкасский коллектив допустил ошибку, и киевлянки воспользовались ею, забив в ворота соперниц. Правда, хотя бы вырвать ничью не удалось, и встреча завершилась победой "Пантер" - 2:1.

"ЭМС-Подолье" дома встречалось с "Полесьем" и уже в первом тайме оказалось в тяжелом положении. Житомирянки оформили пять мячей и фактически сняли все вопросы о победителе. Хозяйки сумели забить до перерыва, а во втором тайме сократить отставание до 2:5. Однако после автогола интрига окончательно исчезла, и под конец встречи "Полесье" довело дело до разгрома — 7:2.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин-2024/25
Группа 1. II-й этап/2-й круг, 6-й тур

24 апреля (четверг)
"Систерс" - "Металлист 1925" 0:2
25 апреля (пятница)
"Ладомир" - "Ворскла" 0:4
"Шахтер" - "Колос" 0:0

Женский чемпионат. Шахтер сыграл вничью с Колосом, Полесье разгромило ЭМС-Подолье - изображение 1
Группа 2. II-й этап/2-й круг, 6-й тур

25 апреля (пятница)
"Оболонь" - "Пантеры" 1:2
27 апреля (воскресенье)
"ЭМС-Подолье" - "Полесье" 2:7

Женский чемпионат. Шахтер сыграл вничью с Колосом, Полесье разгромило ЭМС-Подолье - изображение 2
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