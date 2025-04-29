Женский чемпионат. Колос примет Ворсклу и другие матчи

Седьмой тур второго этапа высшей лиги Украины среди женских команд стартовал посреди недели. Открылся он матчем во Владимире, где "Систерс" встречались с "Ладомиром". В первом тайме одесситки обеспечили себе преимущество, забив два мяча за семь минут. После перерыва "Систерс" увеличили отрыв, реализовав пенальти. Волынянки не смогли изменить ход встречи, и она завершилась победой команды из Одессы - 3:0.

Далее состоятся другие поединки: три - в среду и один - в четверг. "Колос" на своем поле примет "Ворсклу". В этой паре фаворит очевиден - полтавский клуб еще ни разу не проигрывал. Ковалевская команда показывает менее стабильные результаты - 2 победы, 2 ничьи 1 поражение. Отставание "Колоса" от "Ворсклы" составляет семь очков. Заметим, в первом круге второго этапа полтавчанки победили со счетом 2:0.

Не самый легкий матч ожидает "Шахтер" в противостоянии с "Металлистом 1925". Весной дончанки переживают сложный отрезок - четыре поражения и две ничьи. Харьковчанки, в свою очередь, демонстрируют отличную форму: пять побед и одна ничья. На данный момент "Шахтер" располагается на 5-й позиции в группе 1, а "Металлист 1925" - на 2-й строчке. В первом круге второго этапа поединок завершился разгромной победой харьковской команды 4:0.

"Полесье" проведет матч с "Оболонью" в Киеве. Киевлянки замыкают таблицу группы 2 и точно сыграют в переходных матчах. Житомирянки же выглядят более убедительно. Разница забитых и пропущенных у "Полесья" составляет 37:41, у "Оболони" - 9:38. Встреча этих команд в первом туре второго круга завершилась ничьей 1:1, и теперь каждая из них будет бороться за победу ради престижа.

В Умане сойдутся "Пантеры" и "Кривбасс". Оппонентки идут рядом в турнирной таблице группы 2 и имеют одинаковое количество очков - 19. Однако у криворожанок на одну игру меньше. Поединок этих команд в первом круге получился зрелищным: "Пантеры" остались в меньшинстве и пропустили пять безответных мячей от "Кривбасса".

Чемпионат Украины по футболу среди женщин-2024/25

Группа 1. II-й этап/2-й круг, 7-й тур

29 апреля (вторник)

"Систерс" - "Ладомир" 3:0

30 апреля (среда)

"Колос" - "Ворскла" 12:00

"Металлист 1925" - "Шахтер" 12:00

Группа 2. II-й этап/2-й круг, 7-й тур

30 апреля (среда)

"Полесье" - "Оболонь" 12:00

1 мая (четверг)

"Пантеры" - "Кривбасс" 11:30