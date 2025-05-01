Женский чемпионат. Шахтер проиграл Металлисту 1925, победы Полесья и Кривбасса

В чемпионате Украины среди женщин в Высшей лиге прошли поединки 7-го тура второго этапа. Открылся он матчем во Владимире, где "Систерс" встречались с "Ладомиром". В первом тайме одесситки обеспечили себе преимущество, забив два мяча за семь минут. После перерыва "Систерс" увеличили отрыв, реализовав пенальти. Волынянки не смогли изменить ход встречи, и она завершилась победой команды из Одессы - 3:0.

"Колос" принимал "Ворсклу". Гости быстро захватили инициативу, открыв счет уже на 13-й минуте встречи. Спустя две минуты ковалевская команда осталась в меньшинстве после удаления Дарьи Келюшик. До перерыва цифры на табло больше не менялись. Развязка наступила в компенсированное время второго тайма. После удара футболистки "Колоса" мяч коснулся руки игрока "Ворсклы", что вызвало сомнение, и арбитр назначила пенальти в ворота полтавского клуба. Хозяйки уверенно реализовали 11-метровый и в итоге избежали поражения - 1:1.

"Металлист 1925" одержал разгромную победу над "Шахтером" - 4:0. Харьковчанки вышли вперед на 19-й минуте, и этот мяч стал единственным в первой половине поединка. После перерыва харьковская команда еще трижды поразила ворота соперник. Дончанки не смогли ответить ни одним голом, а безвыигрышная серия команды тянется еще с осени.

"Оболонь" в Киеве уступила "Полесью". Первый гол зрители дождались к 34-й минуте, когда Юлия Стец вывела житомирянок вперед. После перерыва житомирская команда увеличила свое преимущество - Стец оформила дубль. Киевлянки так и не сумели размочить счет, а под занавес встречи "Полесье" забило третий мяч, окончательно поставив точку в этом поединке. Итог, победа житомирского клуба со счетом 3:0.

"Кривбасс" играл в гостях у "Пантер". Хозяева поля активно начали поединок и сумели реализовать свой момент, открыв счет уже на 13-й минуте. В первом тайме больше голов зрители не увидели. А вот перерыв явно пошел на пользу гостям - криворожанки отправили три мяча в ворота уманчанок. После этого "Пантеры" уже не смогли сократить отставание, и финальный свисток зафиксировал победу "Кривбасса" - 3:1.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин-2024/25

Группа 1. II-й этап/2-й круг, 7-й тур

29 апреля (вторник)

"Систерс" - "Ладомир" 3:0

30 апреля (среда)

"Колос" - "Ворскла" 1:1

"Металлист 1925" - "Шахтер" 4:0

Группа 2. II-й этап/2-й круг, 7-й тур

30 апреля (среда)

"Полесье" - "Оболонь" 3:0

1 мая (четверг)

"Пантеры" - "Кривбасс" 1:3