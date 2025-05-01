Женский Кубок Украины: Систерс и Ладомир определят последнего полуфиналиста

В пятницу, 2 мая состоится заключительный матч 1/4 финала Кубка Украины среди женских клубов. "Ладомир" на своем поле сыграет против "Систерс". Накануне эти команды встречались в 7-м туре второго этапа чемпионата страны. Игра завершилась победой коллектива из Одессы со счетом 3:0.

"Систерс" на предварительном этапе разгромили представителя Первой лиги "Надбужье" из Львовской области (5:0). "Ладомир" уверенно прошел "ЭМС-Подолье" (3:1). В чемпионате обе команды идут с разницей в 19 очков: одесситки занимают 4-е место в турнирной таблице группы 1, а волынянки расположились на 6-й строчке. При этом владимирская команда пока не одержала ни одной победы на втором этапе, тогда как одесский коллектив выиграл три из семи проведенных матчей.

Разница мячей у "Систерс" составляет 35:22 - команда демонстрирует стабильную результативность и относительно надежную оборону. У "Ладомира" ситуация сложнее: при 17 забитых голах команда пропустила уже 43.

Оппонентки играли между собой трижды, и во всех матчах сильнее оказывались одесситки - общий счет 8:0. Сейчас у "Ладомира" есть отличный шанс прервать эту серию

Напомним, ранее в полуфинал прошли "Металлист 1925", "Ворскла" и "Колос".

Кубок Украины по футболу среди женских клубов-2024/25. 1/4 финала

14 ноября (четверг)

"Оболонь" - "Металлист 1925" 0:4

16 ноября (суббота)

"Полесье" - "Ворскла" 0:5

1 марта (суббота)

"Колос" - "Кривбасс" 4:0

2 мая (пятница)

"Ладомир" - "Систерс" 12:00