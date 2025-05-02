Кубок Украины среди женщин: определились все участники 1/2 финала

Сегодня, 2 мая состоялся заключительный поединок 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины среди женских команд сезона-2024/2025, в котором "Ладомир" на своем поле встречался с одесским "Систерс".

Первая половина встречи завершилась без забитых мячей - команды осторожно присматривались друг к другу. Все решилось после перерыва: одесситки получили право на пенальти, который уверенно реализовала Жозефин Нганди. Ее точный удар стал единственным в матче и принес "Систерс" минимальную победу - 1:0. Следовательно, одесская команда стала последним участником полуфинальной стадии турнира.

Напомним, в ноябре свои путевки в 1/2 финала завоевали "Металлист 1925" и "Ворскла". Еще два матча четвертьфинальной стадии были перенесены на весеннюю часть сезона из-за пребывания значительного количества игроков в составах женских сборных Украины.

1 марта определился третий полуфиналист - "Колос", а сегодня к нему присоединился последний - одесский клуб "Систерс".

Жеребьевка состоится 5 мая в Доме футбола (начало - в 12:00), матчи запланированы на 21 мая. Финал пройдет 10 июня.

Кубок Украины по футболу среди женских клубов-2024/25, 1/4 финала

14 ноября (четверг)

"Оболонь" - "Металлист 1925" 0:4

16 ноября (суббота)

"Полесье" - "Ворскла" 0:5

1 марта (суббота)

"Колос" - "Кривбасс" 4:0

2 мая (пятница)

"Ладомир" - "Систерс" 0:1