Кубок Украины среди женщин: определились все участники 1/2 финала
Жеребьевка состоится 5 мая
Фото: facebook.com/seasters.football
Сегодня, 2 мая состоялся заключительный поединок 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины среди женских команд сезона-2024/2025, в котором "Ладомир" на своем поле встречался с одесским "Систерс".
Первая половина встречи завершилась без забитых мячей - команды осторожно присматривались друг к другу. Все решилось после перерыва: одесситки получили право на пенальти, который уверенно реализовала Жозефин Нганди. Ее точный удар стал единственным в матче и принес "Систерс" минимальную победу - 1:0. Следовательно, одесская команда стала последним участником полуфинальной стадии турнира.
Напомним, в ноябре свои путевки в 1/2 финала завоевали "Металлист 1925" и "Ворскла". Еще два матча четвертьфинальной стадии были перенесены на весеннюю часть сезона из-за пребывания значительного количества игроков в составах женских сборных Украины.
1 марта определился третий полуфиналист - "Колос", а сегодня к нему присоединился последний - одесский клуб "Систерс".
Жеребьевка состоится 5 мая в Доме футбола (начало - в 12:00), матчи запланированы на 21 мая. Финал пройдет 10 июня.
14 ноября (четверг)
"Оболонь" - "Металлист 1925" 0:4
16 ноября (суббота)
"Полесье" - "Ворскла" 0:5
1 марта (суббота)
"Колос" - "Кривбасс" 4:0
2 мая (пятница)
"Ладомир" - "Систерс" 0:1
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