Женский чемпионат. Шахтер против Систерс, Кривбасс - Полесье и другие матчи

Восьмой тур второго этапа чемпионата Украины среди женских команд пройдет на неделе: четыре матча состоятся в понедельник, еще один - во вторник. "Шахтер" сыграет на своем поле против "Систерс". Команды подходят к очному противостоянию в разном настроении. Дончане накануне потерпели болезненное поражение от "Металлиста 1925" (0:4), а одесситки уверенно обыграли "Ладомир" (3:0). Более того, одесская команда выбила волынянок из Кубка Украины, став последними участницами полуфинала турнира. Отдельно стоит отметить, что "Шахтеру" была засчитана техническая победа в матче против "Колоса" (3:0), который состоялся 25 апреля. Причина - участие в поединке футболистки ковалевского клуба, чье имя не было внесено в рапорт арбитра.

"Ворскла" на домашней арене сойдется с "Металлистом 1925". Обе команды продолжают весеннюю часть сезона без поражений. В турнирной таблице группы 1 их разделяют всего три очка: полтавчанки занимают первую строчку, харьковчанки - вторую. Соперницы между собой встречались четыре раза: трижды поединки завершались вничью, и лишь в одном случае победу одержала "Ворскла".

"Полесье" отправится в Кривой Рог, где встретится с местным "Кривбассом". Обе команды находятся в хорошей форме и в прошлом туре одержали уверенные победы. Интересно, что соперницы имеют практически равные показатели результативности и надежности в обороне. У криворожанок разница мячей - 28:28, у житомирянок - 40 забитых и 41 пропущенный. Сейчас команды разделяют всего два очка и одна позиция в турнирной таблице группы 2.

"Оболонь" сыграет в родных стенах с "ЭМС-Подолье". Винничанкам переживают непростой отрезок сезона - пять поражений подряд. Киевлянки также далеки от стабильности: лишь одна победа и одна ничья в пяти последних матчах. Обе команды испытывают сложности в обороне, что видно по разнице мячей: у "ЭМС-Подолье" - 12 забитых и 61 пропущенный, у "Оболони" - 9 и 41 соответственно. Игра первого круга второго этапа завершилась минимальной победой киевского клуба - 1:0.

Закроют программу тура "Ладомир" и "Колос". Затяжной кризис волынянок продолжается - владимирская команда не знает побед весной, а также вылетела из Кубка Украины. Ковалевские футболистки, в свою очередь, в прошлом туре сыграли вничью с "Металлистом 1925" (1:1). Как уже упоминалось ранее, "Колос" получил техническое поражение за матч с "Шахтером" (0:3) в 6-м туре. Несмотря на это, "Ладомир" все равно отстает от "Колоса" на 25 очков.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин-2024/25

Группа 1. II-й этап/2-й круг, 8-й тур

5 мая (понедельник)

"Шахтер" - "Систерс" 12:00

"Ворскла" - "Металлист 1925" 13:00

6 мая (вторник)

"Ладомир" - "Колос" 12:00

Группа 2. II-й этап/2-й круг, 8-й тур

5 мая (понедельник)

"Кривбасс" - "Полесье" 12:00

"Оболонь" - "ЭМС-Подолье" 15:00