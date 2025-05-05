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Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины среди женских клубов

Женский футбол

Базовая дата матчей - 21 мая

Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины среди женских клубов

Фото: facebook.com/m1925wfc

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Сегодня, 5 мая в доме Футбола состоялась жеребьевка 1/2 финала розыгрыша Кубка Украины среди женских клубов сезона-2024/25. 31-й розыгрыш национального кубка начался с предыдущего этапа, в котором приняли участие 7 клубов Высшей лиги и 1 коллектив Первой лиги.

В полуфинал пробились "Металлист 1925", "Ворскла", "Колос" и "Систерс".

Результаты жеребьевки:

  • "Металлист 1925" - "Колос"
  • "Систерс" - "Ворскла"

Базовая дата матчей 1/2 финала - 21 мая 2025 года. Финал турнира пройдет 10 июня.

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Источник:
YouTube-канал UAFWOMEN
Опубликовал: Алина Ерофеева
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