Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины среди женских клубов
Базовая дата матчей - 21 мая
Фото: facebook.com/m1925wfc
Сегодня, 5 мая в доме Футбола состоялась жеребьевка 1/2 финала розыгрыша Кубка Украины среди женских клубов сезона-2024/25. 31-й розыгрыш национального кубка начался с предыдущего этапа, в котором приняли участие 7 клубов Высшей лиги и 1 коллектив Первой лиги.
В полуфинал пробились "Металлист 1925", "Ворскла", "Колос" и "Систерс".
Результаты жеребьевки:
- "Металлист 1925" - "Колос"
- "Систерс" - "Ворскла"
Базовая дата матчей 1/2 финала - 21 мая 2025 года. Финал турнира пройдет 10 июня.
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Источник:YouTube-канал UAFWOMEN
Опубликовал: Алина Ерофеева
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