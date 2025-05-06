Женский чемпионат. Шахтер обыграл Систерс, Ворскла и Металлист 1925 расписали ничью
"Полесье" проиграло "Кривбассу"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Завершились все матчи 8-го тура второго этапа чемпионата Украины среди женщин Высшей лиги. "Шахтер" на своем поле принимал "Систерс". Обе команды действовали надежно в обороне, не позволив открыть счет в первом тайме. Исход матча решил единственный мяч, который на 87-й минуте забила Надежда Чайка. Благодаря этому "Шахтер" добился минимальной победы - 1:0.
"Металлист 1925" в гостях играл у "Ворсклы". Первая половина матча прошла без голов. После перерыва рисунок игры на поле особо не изменился. Однако под занавес встречи, на 83-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления голкиперки Дарины Бондарчук - полевой игрок был заменен на вратаря. До финального свистка соперницы сумели оставить свои ворота в неприкосновенности, и игра завершилась ничьей - 0:0.
"Кривбасс" в родных стенах встречался с "Полесьем". Хозяйки обеспечили себе комфортное преимущество еще до перерыва, оформив два гола. Во втором тайме криворожанки продолжили голевую феерию и в воротах гостей побывало еще два мяча. Житомирянки смогли забить гол престижа лишь в концовке встречи. Итоговый счет - 4:1 в пользу "Кривбасса".
"Оболонь" в домашнем поединке противостояла "ЭМС-Подолье". В первом тайме команды не сумели забить. После перерыва счет удалось открыть счет киевлянкам - на 74-й минуте свою возможность реализовала Екатерина Кукса. Винничанки не смогли ничем ответить, и в итоге "Оболонь" одержала минимальную победу - 1:0.
В заключительном матче тура "Ладомир" в родных стенах играл с "Колосом". Гости активно начали игру и уже к 13-й минуте вели 2:0 - дублем отметилась Людмила Кунина. После перерыва ковалевская команда не сбавила обороты и отправила в ворота волынянок ещё три мяча. Интересно, что все они на счету Виолетты Тян. Финальные 5:0 на табло - в пользу "Колоса".
5 мая (понедельник)
"Шахтер" - "Систерс" 1:0
"Ворскла" - "Металлист 1925" 0:0
6 мая (вторник)
"Ладомир" - "Колос" 0:5
5 мая (понедельник)
"Кривбасс" - "Полесье" 4:1
"Оболонь" - "ЭМС-Подолье" 1:0
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