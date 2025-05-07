Начали с поражения. Девичья сборная Украины стартовала в турнире развития УЕФА

Девичья сборная Украины стартовала с поражения в турнире развития УЕФА.

7 мая украинские футболистки, не старше 2009 года рождения, сыграли поединок против Венгрии. Ведя в счете, девушки пропустили и проиграли в серии пенальти.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Украина получила один балл в турнирную таблицу. В параллельном матче сборная Хорватии победила Марокко со счетом 1:0.

Следующий матч девичья сборная проведет против сверстниц из Хорватии. Матч состоится 9 мая в 12:00 по киевскому времени.

Венгрия (WU-16) - Украина (WU-16) - 1:1 (1:1), по пенальти - 5:4

Голы: (43) - Онуфриенко (6).

Состав Украины (WU-16): Лизенкова, Пипченко, Лях, Казина, Одуд, Гринишин (к), Олейник (Волощук, 37, Дурбало, 85), Юрченко (Непошивайленко, 62), Паскаренко, Воробей, Онуфриенко.