Женский чемпионат. Металлист 1925 против Колоса, Шахтер - Ладомир и другие матчи
Предпоследний тур
Фото: koloskovalivka.com
В эти выходные пройдут матчи предпоследнего тура второго этапа чемпионата. "Ворскла" отправится в гости к "Систерс". Команды подходят к очному противостоянию в разном настроении. Киевлянки находятся в отличной форме - в пяти последних матчах они одержали три победы и дважды сыграли вничью. Одесситки демонстрируют менее стабильные результаты - лишь одна победа за аналогичный отрезок. История личных встреч также говорит в пользу "Ворсклы" - ранее соперницы встречались трижды, и во всех этих матчах сильнее оказывался полтавский клуб. Любопытно, что в этом месяце оппонентки снова сойдутся на поле - но на этот раз уже в полуфинале Кубка Украины.
"Шахтер" на своем поле примет "Ладомир". Прошлый тур завершился для команд по-разному. Дончанки добились минимальной победы над "Систерс" (1:0), а волынянки потерпели болезненное поражение от "Колоса" (0:5). В целом второй этап чемпионата складывается для владимирского клуба крайне непросто - безвыигрышная серия насчитывает уже восемь матчей. "Шахтер" и "Ладомир" - соседи по турнирной таблице группы 1, при этом дончанки опережают своих соперниц на девять очков.
"Металлист 1925" проведет домашнюю игру против "Колоса". Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы группы 2, и их статистика впечатляет. Харьковчанки забили 55 голов, а пропустили всего 7. Тогда как ковалевские футболистки имеют 53 забитых мяча и 11 пропущенных. Отставание "Колоса" от "Металлиста 1925" составляет три пункта, и в предстоящей игре они постараются сократить этот разрыв. Кроме того, совсем скоро эти команды сразятся в 1/2 финала Кубка Украины
"ЭМС-Подолье" в Виннице встретится с "Кривбассом". Соперницы пребывают на разных полюсах турнирной таблицы группы 2: винничанки являются аутсайдером, тогда как криворожанки держат лидирующие позиции. Беспроигрышная серия "Кривбасса" насчитывает четыре игры. Винницкий коллектив переживает полосу неудач, потерпев шесть поражений подряд.
"Полесье" в родных стенах сыграет с "Пантерами". Обе команды уступили в своих матчах в предыдущем туре. В таблице группы 2 соперниц разделяет всего один пункт: житомирянки занимают вторую строчку, а уманчанки следуют сразу за ними. В истории личных встреч команд было проведено три поединка: две победы на счету "Пантер", и одна - у "Полесья".
10 мая (суббота)
"Систерс" - "Ворскла" 12:00
"Шахтер" - "Ладомир" 12:00
11 мая (воскресенье)
"Металлист 1925" - "Колос" 12:00
10 мая (понедельник)
"ЭМС-Подолье" - "Кривбасс" 15:00
"Полесье" - "Пантеры" 17:00
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