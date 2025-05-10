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Милота дня. В матче женского чемпионата Украины команда вышла с щенками на поле. ВИДЕО

Женский футбол

Удивительно и мило

Милота дня. В матче женского чемпионата Украины команда вышла с щенками на поле. ВИДЕО

Фото - скрін з трансляції

Новина українською

В матче женского чемпионата Украины, футболистки "Систерс" вышли с щенками на поле.

Спортсменки держали маленьких животных на руках. Также к инициативе присоединилась и капитан "Ворсклы".

Таким образом игроки поддержали всемирную социальную акцию по поддержке животных, которые в связи с разными обстоятельствами, оказались в приютах.

Видео:

Счёт матча между "Систерс Одесса" и "Ворсклой" после первого тайма был 0:1.

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"Ворскла" - лидер турнирной таблицы женского чемпионата с 46-ю баллами до матча. "Систерс Одесса" занимают 4-е место с 31-м баллом.

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Источник:
SeaSters
Опубликовал: Владислав Прийменко
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