Милота дня. В матче женского чемпионата Украины команда вышла с щенками на поле. ВИДЕО
Удивительно и мило
Фото - скрін з трансляції
В матче женского чемпионата Украины, футболистки "Систерс" вышли с щенками на поле.
Спортсменки держали маленьких животных на руках. Также к инициативе присоединилась и капитан "Ворсклы".
Таким образом игроки поддержали всемирную социальную акцию по поддержке животных, которые в связи с разными обстоятельствами, оказались в приютах.
Видео:
Милота дня ???? Футболістки "Сістерс Одеса" вийшли з цуценятами на поле pic.twitter.com/4qBaYNvnFl— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) May 10, 2025
Счёт матча между "Систерс Одесса" и "Ворсклой" после первого тайма был 0:1.
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"Ворскла" - лидер турнирной таблицы женского чемпионата с 46-ю баллами до матча. "Систерс Одесса" занимают 4-е место с 31-м баллом.
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