Милота дня. В матче женского чемпионата Украины команда вышла с щенками на поле. ВИДЕО

В матче женского чемпионата Украины, футболистки "Систерс" вышли с щенками на поле.

Спортсменки держали маленьких животных на руках. Также к инициативе присоединилась и капитан "Ворсклы".

Таким образом игроки поддержали всемирную социальную акцию по поддержке животных, которые в связи с разными обстоятельствами, оказались в приютах.

Видео:

Милота дня ???? Футболістки "Сістерс Одеса" вийшли з цуценятами на поле pic.twitter.com/4qBaYNvnFl — Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) May 10, 2025

Счёт матча между "Систерс Одесса" и "Ворсклой" после первого тайма был 0:1.

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"Ворскла" - лидер турнирной таблицы женского чемпионата с 46-ю баллами до матча. "Систерс Одесса" занимают 4-е место с 31-м баллом.