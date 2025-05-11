Женский чемпионат. Металлист 1925 и Полесье побеждают, Систерс терпят поражение

В предпоследнем, 9-м туре второго этапа состоялись матчи чемпионата Украины среди женских клубов Высшей лиги. "Систерс" на своем поле принимали "Ворсклу". Полтавчанки повели в счете на 18-й минуте усилиями Яны Калининой. До финального свистка цифры на табло больше не изменились, и арбитр зафиксировал минимальную победу гостей - 1:0. В следующем туре "Ворскле" достаточно не проиграть, чтобы завоевать золотые медали.

"Ладомир" играл в гостях у "Шахтера". Первого гола пришлось недолго ждать - на 14-й минуте Надежда Вегерич вывела донецкую команду вперед. Уже под занавес первого тайма хозяйки удвоили преимущество - гол в раздевалку забила Надежда Чайка. Волынянки не смогли навязать борьбу, уступив со счетом 0:2.

"Кривбасс" встречался на выезде с "ЭМС-Подолье". Криворожанки подтвердили статус фаворита противостояния - уже в первом тайме они трижды поразили ворота винницкой команды. После перерыва давление гостей не ослабло. Криворожская команда забила еще два мяча, доведя дело до разгрома - 5:0. Отдельно стоит отметить, что Диана Белякова и Ирина Ковалева оформили по дублю.

"Полесье" в домашних стенах обыграло "Пантер". Житомирянки активно начали игру, что привело к быстрому взятию ворот. На перерыв команды пошли уже при счете 2:0 в пользу хозяек. Вторая половины также прошла под диктовку "Полесья", и уманчанкам избежать крупного разгрома не удалось. Хозяйки поля забили ещё три мяча, а гостям не удалось отличиться хотя бы голом престижа. Как итог, 5:0 в пользу житомирской команды.

Игровую программу тура закрывали "Металлист 1925" и "Колос". Команды начали осторожно, предпочитая не рисковать, и первый тайм прошёл безрезультативно. После перерыва харьковчанки прибавили в активности и перехватили инициативу. Это принесло свои плоды - хозяйки отправили в ворота гостей два мяча в течение пять минут. На 66-й минуте ковалевские футболистки остались в меньшинстве - Татьяна Китаева получила вторую жёлтую карточку. Тем не менее, счет 2:0 так и продержался до конца поединка. Этот успех позволил "Металлисту 1925" оформить путевку в Лигу чемпионов. "Колос", несмотря на поражение, тоже достиг своей цели - команда гарантировала себе бронзовые медали и участие в Лиге Европы.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин-2024/25

Группа 1. II-й этап/2-й круг, 9-й тур

10 мая (суббота)

"Систерс" - "Ворскла" 0:1

"Шахтер" - "Ладомир" 2:0

11 мая (воскресенье)

"Металлист 1925" - "Колос" 2:0

Группа 2. II-й этап/2-й круг, 9-й тур

10 мая (суббота)

"ЭМС-Подолье" - "Кривбасс" 0:5

"Полесье" - "Пантеры" 5:0