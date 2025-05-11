Женский чемпионат. Металлист 1925 и Полесье побеждают, Систерс терпят поражение
Харьковская команда гарантировала участие в Лиге чемпионов, ковалевская - в Лиге Европы
Фото: facebook.com/m1925wfc
В предпоследнем, 9-м туре второго этапа состоялись матчи чемпионата Украины среди женских клубов Высшей лиги. "Систерс" на своем поле принимали "Ворсклу". Полтавчанки повели в счете на 18-й минуте усилиями Яны Калининой. До финального свистка цифры на табло больше не изменились, и арбитр зафиксировал минимальную победу гостей - 1:0. В следующем туре "Ворскле" достаточно не проиграть, чтобы завоевать золотые медали.
"Ладомир" играл в гостях у "Шахтера". Первого гола пришлось недолго ждать - на 14-й минуте Надежда Вегерич вывела донецкую команду вперед. Уже под занавес первого тайма хозяйки удвоили преимущество - гол в раздевалку забила Надежда Чайка. Волынянки не смогли навязать борьбу, уступив со счетом 0:2.
"Кривбасс" встречался на выезде с "ЭМС-Подолье". Криворожанки подтвердили статус фаворита противостояния - уже в первом тайме они трижды поразили ворота винницкой команды. После перерыва давление гостей не ослабло. Криворожская команда забила еще два мяча, доведя дело до разгрома - 5:0. Отдельно стоит отметить, что Диана Белякова и Ирина Ковалева оформили по дублю.
"Полесье" в домашних стенах обыграло "Пантер". Житомирянки активно начали игру, что привело к быстрому взятию ворот. На перерыв команды пошли уже при счете 2:0 в пользу хозяек. Вторая половины также прошла под диктовку "Полесья", и уманчанкам избежать крупного разгрома не удалось. Хозяйки поля забили ещё три мяча, а гостям не удалось отличиться хотя бы голом престижа. Как итог, 5:0 в пользу житомирской команды.
Игровую программу тура закрывали "Металлист 1925" и "Колос". Команды начали осторожно, предпочитая не рисковать, и первый тайм прошёл безрезультативно. После перерыва харьковчанки прибавили в активности и перехватили инициативу. Это принесло свои плоды - хозяйки отправили в ворота гостей два мяча в течение пять минут. На 66-й минуте ковалевские футболистки остались в меньшинстве - Татьяна Китаева получила вторую жёлтую карточку. Тем не менее, счет 2:0 так и продержался до конца поединка. Этот успех позволил "Металлисту 1925" оформить путевку в Лигу чемпионов. "Колос", несмотря на поражение, тоже достиг своей цели - команда гарантировала себе бронзовые медали и участие в Лиге Европы.
10 мая (суббота)
"Систерс" - "Ворскла" 0:1
"Шахтер" - "Ладомир" 2:0
11 мая (воскресенье)
"Металлист 1925" - "Колос" 2:0
10 мая (суббота)
"ЭМС-Подолье" - "Кривбасс" 0:5
"Полесье" - "Пантеры" 5:0
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