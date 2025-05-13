Девичья сборная Украины завершила Турнир развития УЕФА победой над Марокко
Украинки реабилитировались за два поражения
Фото: пресслужба УАФ
12 мая девичья сборная Украины WU-16 (футболистки не старше 2009 года рождения) провела свой заключительный поединок на Турнире развития УЕФА в Хорватии.
Соперником подопечных Людмилы Лемешко была команда Марокко. Наши девушки вышли вперед уже на 6-й минуте благодаря голу Федосенко, однако после этого марокканки перехватили инициативу и почти весь матч штурмовали ворота сине-желтых.
После того как украинки на 79-й минуте остались вдесятером из-за удаления Онуфриенко, наша оборона не выдержала, и соперницы сравняли счет - 1:1. Дело дошло до серии пенальти, в которой более точными оказались наши девушки - 5:4. Они и заняли на турнире третье место.
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Напомним, в первом туре соревнований сине-желтые по пенальти уступили Венгрии - 4:5 (игровое время - 1:1), во втором проиграли Хорватии - 0:4.
Турнир развития УЕФА среди девичьих сборных WU-16
12.05.2025
Украина (WU-16) - Марокко (WU-16) - 1:1 (1:0), по пенальти - 5:4
Голы: Федосенко (6) - (80).
Украина (WU-16): Алпатова (Лизенкова, 90), Гирун, Казина, Пипченко, Одуд (Олейник, 90), Гринишин, Мартынюк (Лях, 33), Паскаренко (к), Федосенко (Юрченко, 33), Онуфриенко, Воробей.
Предупреждены: Гринишин (58), Юрченко (76).
Удаление: Онуфриенко (79).
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