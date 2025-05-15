Женский чемпионат. Ворскла сыграет с Шахтером, Колос примет Систерс

Заключительный тур второго этапа высшей лиги Украины среди женских команд стартовал в четверг. Первый матч прошел в Кривом Роге, где местный "Кривбасс" принимал "Оболонь". Хозяйки активно начали игру и уже на 10-й минуте открыли счет. Вскоре им удалось увеличить свое преимущество - дубль на свой счет записала Ирина Ковалева. После перерыва киевлянки сумели сократить отставание. Однако изменить ход поединка им не удалось - финальный свисток арбитра зафиксировал победу "Кривбасса" - 2:1.

Еще четыре игры пройдут в пятницу - все они запланированы на одно и то же время: 12:00. "Ворскла" сыграет на своем поле против "Шахтера". Обе команды подходят к очному противостоянию в хорошем настроении после побед. Полтавский коллектив уверенно возглавляет турнирную таблицу группы 1, тогда как донецкий клуб занимает пятую строчку. Дончанки отстают от лидерок на 25 очков. "Ворскла" находится в шаге от золотых медалей - для завоевания титула команде достаточно не проиграть "Шахтеру".

"Систерс" отправится в гости к "Колосу". Соперницы - соседи по турнирной таблице группы 1, хотя между ними сохраняется разрыва в девять пунктов. Одесситки располагаются на четвертой строчке, ковалевские футболистки находятся выше. Ранее команды встречались между собой трижды - все победы остались за ковалевским клубом. Впрочем, "Колос" выглядит убедительнее и по показателям забитых и пропущенных мячей.

"Ладомир" в родных стенах встретится с "Металлистом 1925". Разница в классе между командами очевидна. У харьковчанок четыре победы и одна ничья в последних пяти матчах. Волынянки за тот же период ни разу не выиграли. Харьковская команда забила 57 голов за сезон, тогда как владимирская команда пропустила почти столько же - 50. Отрыв "Ладомира" от "Металлиста" составляет 34 очка.

В Умане сойдутся "Пантеры" и "ЭМС-Подолье". Обе команды испытывают трудности, хотя черкащанки выглядят на голову выше винничанок. Команда из Черкасс выиграла три игры и дважды уступила в последних поединках. Винницкий коллектив не может победить еще с августа. И если "ЭМС-Подолье" пропустило 67 мячей, то их оппонентки на 11 меньше.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин-2024/25

Группа 1. II-й этап/2-й круг, 10-й тур

16 мая (пятница)

"Ворскла" - "Шахтер" 12:00

"Колос" - "Систерс" 12:00

"Ладомир" - "Металлист 1925" 12:00

Группа 2. II-й этап/2-й круг, 10-й тур

15 мая (четверг)

"Кривбасс" - "Оболонь" 2:1

16 мая (пятница)

"Пантеры" - "ЭМС-Подолье" 12:00