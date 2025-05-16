Ворскла в третий раз подряд выиграла женский чемпионат Украины, Металлист 1925 вышел в Лигу чемпионов

Заключительный тур второго этапа высшей лиги Украины среди женских команд стартовал в четверг. Первый матч прошел в Кривом Роге, где местный "Кривбасс" принимал "Оболонь". Хозяйки активно начали игру и уже на 10-й минуте открыли счет. Вскоре им удалось увеличить свое преимущество - дубль на свой счет записала Ирина Ковалева. После перерыва киевлянки сумели сократить отставание. Однако изменить ход поединка им не удалось - финальный свисток арбитра зафиксировал победу "Кривбасса" - 2:1.

"Ворскла" на домашнем стадионе встречалась с "Шахтером". Первого гола пришлось ждать недолго - уже на 4-й минуте Роксолана Кравчук вывела полтавскую команду вперед. Следующее взятие ворот произошло спустя полчаса, которое организовали полтавчанки. Дончанки не смогли ответить на эти удары и, матч завершился триумфом "Ворсклы" - 2:0. Благодаря этой победе полтавчанки завоевали золотые медали. Это уже шестое чемпионство в истории клуба и третье после переименования из "Жилстроя-2" в "Ворсклу".

"Систерс" на выезде играли с "Колосом". Команды действовали осторожно, и первая половина матча завершилась без голов. Перерыв пошел на пользу хозяйкам: ковалевский клуб забил два мяча за 14 минут. Дубль в активе Лилианы Сербук. Одесситки никак не отреагировали на пропущенные мячи, и как итог, победа команды Людмилы Покотило - 2:0. "Колос" набрал 43 очка, завершив чемпионат с бронзовыми медалями и путевкой в Лигу Европы.

"Металлист 1925" в гостях противостоял "Ладомиру". Харьковчанки повели в счете на 19-й минуте благодаря усилиям Виктории Гирин. После перерыва гости продолжили штурмовать ворота хозяев. Подопечные Владимира Пятенко забили еще четыре мяча, доведя результат до разгрома - 5:0. Харьковская команда финишировала второй и впервые в своей истории примет участие в Лиге чемпионов.

"Пантеры" принимали "ЭМС-Подолье". Соперницы обменялись голами в первом тайме: сначала забили хозяйки, но гости вскоре сравняли счет. Во втором тайме инициативу перехватили уманчанки, снова выйдя вперед. До завершения матча больше голов забито не было, и победу одержали "Пантеры" - 2:1.

"Оболонь" и "ЭМС-Подолье", которые заняли 4-е и 5-е места в турнирной таблице группы 2, должны были играть в переходных матчах. Однако ни одна команд Первой лиги ("Минай", "Погорина", "Юность" и "Мариуполь") не прошли аттестацию, и поэтому переходные матчи между командами Высшей и Первой лиг не состоятся. В результате, представители Первой лиги не получат право на повышение и участие в Высшей лиге в следующем сезоне.

"Оболонь" и "ЭМС-Подолье", занявшие 4-е и 5-е места в группе 2, должны были сыграть в переходных матчах. Однако ни одна из команд Первой лиги ("Минай" - "Погорина", "Мариуполь" - "Юность") не прошла аттестацию, поэтому переходные матчи между командами Высшей и Первой лиг не состоятся. В результате, клубы Первой лиги не получат право на повышение и участие в Высшей лиге в следующем сезоне.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин-2024/25

Группа 1. II-й этап/2-й круг, 10-й тур

16 мая (пятница)

"Ворскла" - "Шахтер" 2:0

"Колос" - "Систерс" 2:0

"Ладомир" - "Металлист 1925" 0:5

Группа 2. II-й этап/2-й круг, 10-й тур

15 мая (четверг)

"Кривбасс" - "Оболонь" 2:1

16 мая (пятница)

"Пантеры" - "ЭМС-Подолье" 2:1