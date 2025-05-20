Женские сборные Украины сыграют товарищеские матчи с командами Польши

Украинская ассоциация футбола и Польский футбольный союз пришли к согласию о проведении двух матчей между женскими сборными командами.

Первыми встретятся футболистки молодежных сборных двух стран до 19 лет. 31 мая 2025 года подопечные Олега Бортника сыграют товарищеский поединок с польками в г. Бяла-Подляска (Польша). Начало - в 13:00 по киевскому времени.

Этот поединок будет проведен в рамках подготовки сборной Польши к участию в домашнем Евро-2025 среди женских сборных до 19 лет, который в этом году впервые будут принимать поляки. Турнир состоится с 15 по 27 июня. В финальной части сыграют восемь команд, включая хозяев - Польшу, а также Англию, Испанию, Италию, Нидерланды, Португалию, Францию и Швецию.

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Товарищеский поединок между национальными сборными Польши и Украины состоится 27 июня в польском городке Мелец, на местном стадионе клуба "Сталь Мелец", который способен принять на своих трибунах до 7 тысяч зрителей. Время начала матча будет известно позже.