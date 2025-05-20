Названа заявка женской сборной Украины на матчи с Албанией и Хорватией
Поединки Лиги наций состоятся 30 мая и 3 июня соответственно
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Женская сборная Украины объявила имена футболисток, которые будут готовиться к двум поединкам Лиги наций-2025 против сборных Албании и Хорватии. Наставник украинской команды Владимир Пятенко рассчитывает на 24 футболисток.
Состав женской сборной Украины
Вратари: Екатерина Самсон ("Ворскла" Полтава), Дарья Бондарчук ("Металлист 1925" Харьков), Екатерина Боклач ("Нант", Франция).
Защитники: Екатерина Корсун, Яна Котик, Ирина Подольская, Марина Шайнюк (все - "Ворскла" Полтава), Дарья Апанащенко, Ольга Басанская, Леся Ольховая (все - "Металлист 1925" Харьков), Любовь Шматко ("Фомгет", Турция).
Полузащитники: Вероника Андрухив, Даяна Семкив (обе - "Колос" Ковалевка), Яна Калинина ("Ворскла" Полтава), Натия Панцулая, Анна Петрик, Виктория Гирин (все - "Металлист 1925" Харьков), Дарья Ивкова ("Систерс" Одесса), Николь Козлова ("Глазго Сити", Шотландия), Яна Малахова ("Мура", Словения).
Нападающие: Роксолана Кравчук ("Ворскла" Полтава), Елизавета Молодюк ("Металлист 1925" Харьков), Ольга Овдийчук ("Фомгет", Турция), Инна Глущенко ("Лилль", Франция).
Поединок женских сборных Украины и Албании, который является для сине-желтых номинально домашним, пройдет 30 мая в хорватском городе Вараждин на стадионе NK Varaždin. Начало встречи - в 21:00.
Матч между Хорватией и Украиной состоится 3 июня в городке Карловац на стадионе "Бранко Чавлович-Чавлек". Встреча начнется также в 21:00.
Напомним, женская сборная Украины является единоличным лидером группы В4 Лиги наций. В активе сине-желтых 10 очков.
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