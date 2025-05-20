Женский Кубок Украины 1/2 финала. Металлист 1925 против Колоса, Систерс сыграет с Ворсклой

В среду, 21 мая состоятся матчи 1/2 финала Кубка Украины среди женских клубов. "Металлист 1925" на своем поле сыграет против "Колоса". Обе команды начали борьбу за трофей с четвертьфинальной стадии и уверенно прошли своих соперниц: харьковчанки разгромили "Оболонь" (4:0), а ковалевские футболистки с тем же счетом обыграли "Кривбасс" (4:0). Совсем недавно соперницы встречались - в предпоследнем туре второго этапа чемпионата. Тогда сильнее оказалась харьковская команда, выиграв 2:0. Более того, коллективы завершили сезон на вершине турнирной таблицы группы 1, что делает предстоящую игру еще более интригующей.

"Ворскла" проведет выездной поединок против "Систерс". Соперницы стартовали в турнире с разных стадий. Одесситки сначала на предварительном этапе одолели "Надбужье" (5:0), а затем в 1/4 финала минимально обыграли "Ладомир" (1:0). Полтавчанки сразу вышли в четвертьфинал и уверенно разобрались с "Полесьем" (5:0). Важно отметить, что "Ворскла" - действующий обладатель Кубка Украины. Кроме того, в сезоне 2024/25 полтавская команда выиграла чемпионат страны, завоевав шестой титул в истории и третий после переименования из "Жилстроя-2". В личных встречах "Ворскла" и "Систерс" пересекались между собой четыре раза - и во всех матчах победу одерживали полтавчанки.

Особенность Кубка в том, что дальше проходит только один - права на ошибку здесь нет.

Кубок Украины по футболу среди женских клубов-2024/25. 1/2 финала

21 мая (среда)

"Металлист 1925" - "Колос" 12:00

"Систерс" - "Ворскла" 12:00