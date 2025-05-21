Без сюрпризов. Стали известны финалисты Кубка Украины среди женщин

Сегодня, 21 мая состоялись матчи 1/2 финала Кубка Украины среди женских клубов. "Металлист 1925" на своем поле встречался с "Колосом". Обе команды начинали осторожно, стараясь не рисковать, но концовка первого тайма осталась за хозяйками - они дважды поразили ворота соперниц. После перерыва харьковчанки продолжили диктовать условия и забили еще два мяча, а ковалевские футболистки так и не смогли переломить игру. Как итог, поединок завершился уверенной победой "Металлиста 1925" со счетом 4:0, и харьковская команда вышла в финал турнира.

Во второй паре за путевку в финал боролись "Систерс" и "Ворскла". Первый гол зрители увидели аж под занавес первого тайма - полтавчанки забили гол в раздевалку. Во второй половине рисунок игры не изменился, и полтавская команда реализовала еще два момента. Дубль на свой счет записала Виктория Радионова. Одесситки не сумели воспользоваться своими шансами, а "Ворсклу" вполне устраивал итоговый счет 3:0.

Следовательно, в финале женского Кубка Украины встретятся "Металлист 1925" и "Ворскла". Матч состоится 10 июня.

Кубок Украины по футболу среди женских клубов-2024/25. 1/2 финала

21 мая (среда)

"Металлист 1925" - "Колос" 4:0

"Систерс" - "Ворскла" 0:3