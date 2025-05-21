Женский футбол на подъеме. Впервые в истории три женских украинских команды стартуют в еврокубках

Впервые в истории, в сезоне 2025/26, сразу три украинских клуба сыграют в женских еврокубках.

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Чемпион Украины, полтавская "Ворскла", стартует со второго раунда квалификации Лиги чемпионов по Пути чемпионок, где полтавскую команду ждет мини-турнир с полуфиналом и финалом.

Также в Лиге чемпионов, но по "Пути представителей", стартует харьковский "Металлист 1925", который занял второе место в чемпионате.

В случае неудачи оба клуба могут попасть в Лигу Европы – новый турнир УЕФА, аналогичный мужской Лиге Европы.

Именно с Лиги Европы начнет выступления и "Колос" из Ковалевки, который завоевал бронзовые медали чемпионата Украины.

Жеребьевка первых раундов состоится 24 июня ("Ворскла", "Металлист 1925" в ЛЧ) и 31 августа ("Колос" в ЛЕ), старт матчей – 27 и 30 августа в ЛЧ и в середине сентября для ЛЕ.