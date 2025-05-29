Украинка будет работать на матче Германия - Нидерланды в женской Лиге наций
Светлана Грушко будет исполнять роль помощницы главного арбитра
Фото: uaf.ua
На матче 5-го тура в группе А1 Лиги наций-2025 среди женщин Германия - Нидерланды будет работать украинский лайнсмен Светлана Грушко. Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.
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Наша соотечественница будет выполнять роль помощницы главного арбитра в румынской бригаде во главе с Алиной Песу. Еще одним ассистентом будет представительница Румынии Даниэла Константинеску. Четвертый судья - Мария Валушеску.
Поединок состоится в пятницу, 30 мая в Бремене.
К слову, Германия и Нидерланды имеют равное количество очков - 10, но немки лидируют за счет лучшей разницы мячей.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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