Украинка будет работать на матче Германия - Нидерланды в женской Лиге наций

На матче 5-го тура в группе А1 Лиги наций-2025 среди женщин Германия - Нидерланды будет работать украинский лайнсмен Светлана Грушко. Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.

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Наша соотечественница будет выполнять роль помощницы главного арбитра в румынской бригаде во главе с Алиной Песу. Еще одним ассистентом будет представительница Румынии Даниэла Константинеску. Четвертый судья - Мария Валушеску.

Поединок состоится в пятницу, 30 мая в Бремене.

К слову, Германия и Нидерланды имеют равное количество очков - 10, но немки лидируют за счет лучшей разницы мячей.