  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Женский футбол
  4. Украинка будет работать на матче Германия - Нидерланды в женской Лиге наций

В тренде

Украинка будет работать на матче Германия - Нидерланды в женской Лиге наций

Женский футбол

Светлана Грушко будет исполнять роль помощницы главного арбитра

Украинка будет работать на матче Германия - Нидерланды в женской Лиге наций

Фото: uaf.ua

Новина українською

На матче 5-го тура в группе А1 Лиги наций-2025 среди женщин Германия - Нидерланды будет работать украинский лайнсмен Светлана Грушко. Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Наша соотечественница будет выполнять роль помощницы главного арбитра в румынской бригаде во главе с Алиной Песу. Еще одним ассистентом будет представительница Румынии Даниэла Константинеску. Четвертый судья - Мария Валушеску.

Поединок состоится в пятницу, 30 мая в Бремене.

К слову, Германия и Нидерланды имеют равное количество очков - 10, но немки лидируют за счет лучшей разницы мячей.

По теме
yellow-arrow
Женский футбол на подъеме. Впервые в истории три женских украинских команды стартуют в еврокубках
yellow-arrow
Без сюрпризов. Стали известны финалисты Кубка Украины среди женщин
yellow-arrow
Женский Кубок Украины 1/2 финала. Металлист 1925 против Колоса, Систерс сыграет с Ворсклой
женский футбол Женская Лига наций
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости