Стало известно, где пройдет финал Кубка Украины среди женщин

Финал 31-го розыгрыша Кубка Украины среди женских клубов-2024/2025 пройдет в Ровно на стадионе "Авангард".

Читайте также Без сюрпризов. Стали известны финалисты Кубка Украины среди женщин

На главные награды турнира будут претендовать "Металлист 1925" и "Ворскла". Полтавская команда подходит в статусе действующих победительниц, тогда как харьковчанки возвращаются к решающему матчу после четырхлетнего перерыва - последний раз они играли в финале под названием "Жилстрой-1".

Финальный поединок состоится 10 июня 2025 года и начнется в 16:00.

Читайте также Женский футбол на подъеме. Впервые в истории три женских украинских команды стартуют в еврокубках