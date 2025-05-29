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Стало известно, где пройдет финал Кубка Украины среди женщин

Женский футбол

В решающем матче сойдутся "Ворскла" и "Металлист 1925"

Стало известно, где пройдет финал Кубка Украины среди женщин

Фото: nkveres.com

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Финал 31-го розыгрыша Кубка Украины среди женских клубов-2024/2025 пройдет в Ровно на стадионе "Авангард".

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На главные награды турнира будут претендовать "Металлист 1925" и "Ворскла". Полтавская команда подходит в статусе действующих победительниц, тогда как харьковчанки возвращаются к решающему матчу после четырхлетнего перерыва - последний раз они играли в финале под названием "Жилстрой-1".

Финальный поединок состоится 10 июня 2025 года и начнется в 16:00.

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Источник:
Асоціація жіночого футболу
Опубликовал: Алина Ерофеева
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