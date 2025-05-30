Украина - Албания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Женской Лиги наций

Сегодня, 30 мая, женская сборная Украины проведет очередной матч в Лиге наций. Украинки в роли номинальных хозяек примут Албанию в хорватском Вараждине.

Подопечные Владимира Пятенко стартовали в турнире с трех побед — над Албанией (2:1), Хорватией (2:1) и Чехией (1:0), затем сыграла с той же Чехией вничью (1:1) и возглавляет свою группу. Теперь сине-желтые проведут второй поединок против албанок. Победа в этой встрече гарантирует нашим девушкам выход в Лигу А.

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Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени. Смотреть видеотрансляцию можно на YouTube-канал УАФ и MEGOGO Футбол 1.

Лига наций. Группа В4. 5-й тур.

30.05.2025

Вараждин, NK Varaždin

Украина 20:00 Албания

Видеотрансляция - YouTube-канал УАФ, MEGOGO Футбол 1