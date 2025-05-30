Украина - Албания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Женской Лиги наций
Украина - Албания: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.05.25 ⋊ Лига наций среди женщин на UA-Футбол
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Сегодня, 30 мая, женская сборная Украины проведет очередной матч в Лиге наций. Украинки в роли номинальных хозяек примут Албанию в хорватском Вараждине.
Подопечные Владимира Пятенко стартовали в турнире с трех побед — над Албанией (2:1), Хорватией (2:1) и Чехией (1:0), затем сыграла с той же Чехией вничью (1:1) и возглавляет свою группу. Теперь сине-желтые проведут второй поединок против албанок. Победа в этой встрече гарантирует нашим девушкам выход в Лигу А.
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Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени. Смотреть видеотрансляцию можно на YouTube-канал УАФ и MEGOGO Футбол 1.
Лига наций. Группа В4. 5-й тур.
30.05.2025
Вараждин, NK Varaždin
Украина 20:00 Албания
Видеотрансляция - YouTube-канал УАФ, MEGOGO Футбол 1
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