  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Женский футбол
  4. Лига наций. Сборная Украины объявила состав на матч с Албанией

В тренде

Лига наций. Сборная Украины объявила состав на матч с Албанией

Женский футбол
Обновлено

Наша сборная лидирует в своей группе

Лига наций. Сборная Украины объявила состав на матч с Албанией

Дан Балашов - УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 30 мая, в Хорватии состоится матч 5-го тура Лиги наций, в котором женская сборная Украины сыграет против команды Албании.

Читайте такжеУкраина - Албания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Женской Лиги наций

Матч начнется в 20:00 и уже известен стартовый состав нашей команды.

Украина: Самсон, Корсун, Котик, Любовь Шматко, Басанская, Андрухив, Петрик, Самсон, Овдийчук, Кравчук, Калинина

Запасные: Бондарчук, Боклач, Подольская, Гирин, Козлова, Шайнюк, Молодюк, Панцулая, Воронцова, Апанащенко, Глущенко, Малахова

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

В первых четырех турах Украина набрала 10 очков и возглавляет группу 4 Лиги В. Албания в квартете идет третьей – в ее активе шесть баллов.

По теме
yellow-arrow
Украина - Албания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Женской Лиги наций
yellow-arrow
Стало известно, где пройдет финал Кубка Украины среди женщин
yellow-arrow
Украинка будет работать на матче Германия - Нидерланды в женской Лиге наций
Женская сборная Украины
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости