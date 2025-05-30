Лига наций. Сборная Украины объявила состав на матч с Албанией
Наша сборная лидирует в своей группе
Дан Балашов - УАФ
Сегодня, 30 мая, в Хорватии состоится матч 5-го тура Лиги наций, в котором женская сборная Украины сыграет против команды Албании.
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Матч начнется в 20:00 и уже известен стартовый состав нашей команды.
Украина: Самсон, Корсун, Котик, Любовь Шматко, Басанская, Андрухив, Петрик, Самсон, Овдийчук, Кравчук, Калинина
Запасные: Бондарчук, Боклач, Подольская, Гирин, Козлова, Шайнюк, Молодюк, Панцулая, Воронцова, Апанащенко, Глущенко, Малахова
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В первых четырех турах Украина набрала 10 очков и возглавляет группу 4 Лиги В. Албания в квартете идет третьей – в ее активе шесть баллов.
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