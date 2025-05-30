Впервые - в элиту. Сборная Украины обыграла Албанию и проходит в дивизион А Лиги наций
Речь о наших девушках
Дан Балашов - УАФ
Сегодня, 30 мая, в Хорватии состоялся матч 5-го тура Лиги наций, в котором женская сборная Украины сыграла против команды Албании.
Матч получился довольно интересным – с преимуществом наших девушек, особенно в первом тайме, который закончился со счетом 2:1.
После перерыва сборная Украины играла по счету, который и удержала.
После этой победы "сине-желтые" гарантировали себе первое место в квартете и в следующем сезоне сыграют в Дивизионе А.
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Украина - Албания 2:1
Голы: Овдийчук (19), Басанская (41) - Бериша (10)
Украина: Самсон, Басанская, Шматко, Котик, Корсун, Овдийчук (Молодюк, 92), Семкив, Петрик, Андрухив (Гирин, 46), Калинина (Козлова, 63), Кравчук (Глущенко, 72)
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Acsakal (Kharkiv)
30.05.2025 в 22:20
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