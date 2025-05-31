Овдийчук в огне. Украина – Албания 2:1. Видео голов и обзор матча
Волевая победа "сине-желтых"
УАФ/Дан Балашов
Женская сборная Украины триумфально продолжила выступления в дивизионе B Лиги наций. Хотя и впереди остался еще один тур, однако “сине-желтые” досрочно выиграли свою группу. В пятом туре подопечные Владимира Пятенко одержали волевую победу над Албанией. В частности, два голевых действия оформила Ольга Овдийчук: сначала забила, а потом – отдала ассист.
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Украина – Албания 2:1
Голы: Овдийчук 19, Басанская 41 – Бериша 10
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