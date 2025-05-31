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"Это историческое достижение": Шевченко поздравил женскую сборную Украины с выходом в дивизион А Лиги наций

Женский футбол

Сделали это досрочно

"Это историческое достижение": Шевченко поздравил женскую сборную Украины с выходом в дивизион А Лиги наций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко поздравил женскую сборную Украины после победы над Албанией с выходом в дивизион Лиги наций.

“Приветствую женскую национальную сборную с победой и досрочным выходом в элитный дивизион Лиги наций УЕФА!

Это историческое достижение украинского женского футбола. Спасибо за вашу силу, командный дух и любовь к игре. Горжусь вами!” – сказал Андрей Шевченко.

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Напомним, что за пять туров подопечные Пятенко набрали 13 очков и стали недосягаемыми для соперниц. "Сине-желтые" 3 июня сыграют завершающий матч против сборной Хорватии.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Максим Кучер
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