"Это историческое достижение": Шевченко поздравил женскую сборную Украины с выходом в дивизион А Лиги наций

Президент УАФ Андрей Шевченко поздравил женскую сборную Украины после победы над Албанией с выходом в дивизион Лиги наций.

“Приветствую женскую национальную сборную с победой и досрочным выходом в элитный дивизион Лиги наций УЕФА! Это историческое достижение украинского женского футбола. Спасибо за вашу силу, командный дух и любовь к игре. Горжусь вами!” – сказал Андрей Шевченко.

Напомним, что за пять туров подопечные Пятенко набрали 13 очков и стали недосягаемыми для соперниц. "Сине-желтые" 3 июня сыграют завершающий матч против сборной Хорватии.