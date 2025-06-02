Украинская бригада арбитров обслужит матч женской Лиги наций

На поединке Лиги наций-2025 среди женщин в группе С4 Литва - Черногория будет работать украинская судейская бригада.

Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.

Главным арбитром выступит Людмила Тельбух. На линиях ей будут помогать Марина Стрелецкая и Ирина Чайка. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Кристина Козорог.

Матч состоится во вторник, 3 июня в литовском Друскининкае.