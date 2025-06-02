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Украинская бригада арбитров обслужит матч женской Лиги наций

Женский футбол

Женскую бригаду судей из Украины назначили на поединок Литва - Черногория

Украинская бригада арбитров обслужит матч женской Лиги наций

Фото: fc.if.ua

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На поединке Лиги наций-2025 среди женщин в группе С4 Литва - Черногория будет работать украинская судейская бригада.

Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.

Главным арбитром выступит Людмила Тельбух. На линиях ей будут помогать Марина Стрелецкая и Ирина Чайка. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Кристина Козорог.

Матч состоится во вторник, 3 июня в литовском Друскининкае.

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Марина Стрелецкая Людмила Тельбух Кристина Козорог Женская Лига наций
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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