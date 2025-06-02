Украинская бригада арбитров обслужит матч женской Лиги наций
Женскую бригаду судей из Украины назначили на поединок Литва - Черногория
Фото: fc.if.ua
На поединке Лиги наций-2025 среди женщин в группе С4 Литва - Черногория будет работать украинская судейская бригада.
Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.
Главным арбитром выступит Людмила Тельбух. На линиях ей будут помогать Марина Стрелецкая и Ирина Чайка. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Кристина Козорог.
Матч состоится во вторник, 3 июня в литовском Друскининкае.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Не знаю, как это объяснить". Бывший бомбардир Ворсклы шокирован вылетом в Первую лигу
- Не Ямаль. УЕФА объявила лучшего молодого игрока Лиги чемпионов
- Определились потенциальные соперники Александрии и Полесья в Лиге конференций
- Украина - Албания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Женской Лиги наций
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000