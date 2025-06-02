"Все гордятся собой". Лидерка сборной Украины высказалась о выходе в элиту Лиги наций

Нападающая и лидерка женской сборной Украины Ольга Овдийчук поделилась эмоциями по поводу победы над Албанией (2:1) и выхода в дивизион А Лиги наций.

"Эмоции от выхода в дивизион А Лиги наций очень положительные, потому что мы победили и достигли того желанного результата, к которому шли. Конечно, это победа, это цель, к которой все стремились. Кто-то плакал, кто-то смеялся. Вся команда радовалась тому результату, который получили. Поверила бы перед стартом Лиги наций, что повысимся в классе досрочно? Я бы поверила. Я начинаю любой сезон — независимо от того, это Лига наций или отбор на чемпионат мира и Европы, ставя максимальные цели, чтобы их достичь, и горячо в это верю. С Лигой наций это сработало, и я очень счастлива.

Повлиял ли пропущенный мяч на настроение команды? Ни на минуту не сомневались, что этот матч сможем выиграть. До пропущенного гола создали очень много моментов, которые говорили о том, что мы забьем и выиграем этот матч. Для нас он был важен, и мы не хотели откладывать [выход в Лигу А] на вторую игру. Хотели сделать это [против Албании], так и сделали. Все гордятся собой.

Настраивались, что будет жесткая игра против Албании, что нам не будет легко. Но девочки — молодцы, выдержали это давление от албанок на первых минутах, смогли перестроиться. Создали очень много моментов, правда, не все реализовали. Но, прежде всего, важна победа. Те голы, которые мы забили — вся команда работала над этим, отдала все силы, и мы досрочно вышли в Лигу А.

У нас было достаточно информации об албанках. Были подготовлены, готовы к такой напряженной игре. Если сравнивать эти два матча, в этой игре было больше острых моментов. Команда хорошо изучила соперника, знала их слабые стороны. Единственный минус — что не реализовали и не "закрыли" этот матч еще до конца игры: были моменты, чтобы это сделать и спокойно доигрывать, но напряжение было до последних минут.

Настрой на матч против Хорватии? Только победа. Да, мы выполнили задачу, но выходить расслабленными, не настроенными, с недооценкой соперниц — не имеем права. Мы должны побеждать в каждой игре. Хотя давления не будет, потому что задача уже решена, уверена, что каждая игрок и тренер, которые здесь работают, не скажут, что мы должны выходить и играть в полсилы. Будем выходить и играть только на победу", - резюмировала Овдийчук.