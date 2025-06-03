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Хорватия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Женской Лиги наций

Женский футбол

Хорватия - Украина: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.06.25 ⋊ Лига наций среди женщин на UA-Футбол

Хорватия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Женской Лиги наций

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

Новина українською

Сегодня, 3 июня женская сборная Украины проведет заключительный матч группового этапа дивизиона В Лиги наций. Украинки сыграют на выезде против Хорватии.

Напомним, что подопечные Владимира Пятенко досрочно выиграли группу и в следующем сезоне сыграют в Дивизионе А.

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Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени. Смотреть видеотрансляцию можно на YouTube-канал УАФ и MEGOGO Футбол 1.

Лига наций. Группа В4. 6-й тур
03.06.25
Карловац, "Бранко Чавлович-Чавлек"
Хорватия 20:00 Украина
Видеотрансляция - YouTube-канал УАФ, MEGOGO Футбол 1

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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