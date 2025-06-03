Концовку турнира смазали. Женская сборная Украины в последнем туре Лиги наций проиграла Хорватии
Тем не менее, наши девушки с первого места в группе выходят в дивизион А Лиги наций
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Женская сборная Украины провела свой заключительный матч в группе B4 Лиги наций. Матч проходил в Загребе, Соперницами наших девушек была сборная Хорватии.
Какой-либо турнирной нагрузки матч не имел: наши девушки уже обеспечили себе первое место в группе, в то время как хорватки уже не могли подняться с последнего, 4-го места.
В итоге, хорватки смогли победить со счетом 2:0, забив по голу в начале каждого их таймов.
Тем не менее, несмотря на поражение, команда Владимира Пятенко в следующем розыгрыше стартует в дивизионе A
Хорватия – Украина 2:0
Голы: Врачевич, 11, Живкович, 52
Украина: Самсон – Шайнюк, Котик (Корсун, 72), Ольхова, Подольская – Гирин (Воронцова, 58), Панцулая (Калинина, 68), Козлова, Андрухив (Овдийчук, 46) – Кравчук, Глущенко (Петрик, 46)
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