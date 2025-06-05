Женские сборные WU-19 и WU-17 узнали соперников в отборочных раундах Евро-2026

Женские сборные WU-19 и WU-17 узнали соперников в первых отборочных раундах чемпионата Европы-2026, сообщает пресс-служба УАФ.

Молодежная команда будет соревноваться в Лиге B, в которую входят 24 команды. В группе В3 соперницами украинок станут Румыния, Босния и Герцеговина и Сан-Марино. Победительницы групп и одна лучшая команда среди вторых мест перейдут в Лигу A.

В каждой группе до 2 декабря будет проведен мини-турнир на поле одной из команд квартета. Сборные, которые займут последние места, продолжат сезон во втором раунде Лиги В. Посев участников перед вторым раундом отбора Евро-2026 (WU-19) будет зависеть от того, какие места в своих группах займут команды в первом раунде.

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Девичья сборная Украины WU-17 будет выступать в Лиге А среди 28 команд. В группе А6 сине-желтые сыграют с командами Австрии, Швейцарии и Румынии.

Формат отбора и сроки проведения первого раунда в этой возрастной категории совпадают с WU-19.