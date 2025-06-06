Коуч сборной Украины: Нам будет над чем работать. Уровень соперниц в элите Лиги наций значительно выше

Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко поделился впечатлениями от матчей с Албанией (2:1) и Хорватией (0:2) в Лиге наций. Напомним, что украинки впервые в истории получили право выступать в элите турнира.

— Как всегда, настраивал подопечных на победы в обоих матчах, хотя победа в первом позволяла досрочно повыситься в классе. Вот почему на установке и сказал девушкам: не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня.

Конечно, когда на первом месте результат, то не до зрелищности. Но все же, на мой взгляд, и с албанками мы продемонстрировали содержательный футбол, умело находили свободные зоны у владений гостей, уверенно чувствовали себя в единоборствах. Важно, что нас не выбил из колеи и пропущенный в дебюте гол. Наша игра производила целостное впечатление, и еще до перерыва мы отличились двумя эффектно забитыми мячами. Но главное, что мы контролировали ход событий на поле и в нужный момент могли добавить.

Вот хотя бы такой пример: под занавес поединка албанки промахнулись с выгодной позиции, и мы сразу ответили острыми атаками, когда соперницы выбивали мяч практически с линии ворот...

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— После одержанной волевой победы — 2:1 можно было ожидать, что в заключительном матче с хорватками, который не имел турнирного значения, не обойдется без серьезной ротации в составе...

— Знаете, я считаю, что все мои подопечные заслуживают играть в старте, потому что не только находятся в боевой форме, но и стремятся показать все свое мастерство. Вот почему перед каждым матчем у меня приятная головная боль — кому отдать предпочтение. Хотя, конечно, при определении состава нужно учитывать, есть ли травмированные, дисквалифицированные, учитывать стиль соперника.

Вот и в поединке с хорватками нам не могли помочь Любовь Шматко, Дарья Апанащенко, Даяна Семкив, также хотелось дать шанс футболисткам, у которых по разным причинам было меньше игровой практики.

Конечно, трудно было рассчитывать, что при таких кардинальных кадровых изменениях удастся избежать разбалансированности. Видимо, именно этим и воспользовались хорватки, когда открывали счет: в нашей опорной зоне появилось пространство, не было компактности...

Но несмотря на то, что нам не удалось на мажорной ноте закончить турнир, я не имею каких-то особых претензий к подопечным. Да, были индивидуальные ошибки, однако девушки старались действовать в своем стиле, были активны в переходной фазе. Жаль только, что, в отличие от хозяек, не реализовали свои голевые моменты. Не исключено, что в завершающей стадии атак нам не хватало свежести. С другой стороны, поединок с хорватками был богат полезной информацией, и нам будет над чем работать. Тем более, что уровень соперниц в элите Лиги наций значительно выше.

— Что дальше?

— В четверг транзитом через Турцию возвращаемся домой. А уже 21 июня снова соберемся на краткосрочные сборы, потому что на 27-е число запланирован товарищеский матч с Польшей.