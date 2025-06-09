Финал Кубка Украины среди женщин. Металлист 1925 против действующих чемпионок
Кто заберет трофей?
Фото: facebook.com/m1925wfc
Во вторник, 10 июня, в Ровно состоится финал Кубка украины среди женских клубов. За трофей поборются "Металлист 1925" и "Ворскла".
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Полтавская команда подходит в статусе действующих победительниц, тогда как харьковчанки возвращаются к решающему матчу после четырехлетнего перерыва - последний раз они играли в финале под названием "Жилстрой-1".
Обе команды провели успешный сезон. "Ворскла" стала чемпионкой Украины, а "Металлист 1925" завоевал серебро. В чемпионате соперницы продемонстрировали почти идентичную разницу забитых и пропущенных мячей.
Личные встречи подтверждают равенство сил: в пяти матчах четыре ничьи и лишь одна победа "Ворсклы".
Кубок Украины по футболу среди женских клубов-2024/25. Финал
Ровно, стадион "Авангард"
10.06.2025
"Металлист 1925" 16:00 "Ворскла"
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