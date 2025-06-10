Металлист 1925 - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Украины среди женщин
Металлист 1925 - Ворскла: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.06.2025 ⋊ Кубок Украины среди женщин на UA-Футбол
Фото: УАФ
Сегодня, 10 июня состоится финал Кубка Украины среди женских клубов сезона-2024/25. За трофей поборются "Металлист 1925" и "Ворскла". Поединок пройдет в Ровно на стадионе "Авангард".
Полтавчанки стали чемпионками в высшей лиги чемпионата, а харьковчанки завоевали серебро. Предыдущая встреча соперниц завершилась ничьей со счетом 0:0.
К слову, "Ворскла" является действующим победителем женского Кубка Украины.
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Начало матча запланировано на 16:00 по Киеву. Смотреть видеотрансляцию можно на YouTube-канал УАФ и УПЛ ТВ.
Кубок Украины по футболу среди женских клубов-2024/25. Финал
Ровно, стадион "Авангард"
10.06.2025
"Металлист 1925" 16:00 "Ворскла"
Видеотрансляция - YouTube-канал УАФ, УПЛ ТВ
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