Ворскла победила Металлист 1925 в финале Кубка Украины среди женщин

Во вторник, 10 июня в финале Кубка Украины среди женских клубов сезона-2024/25 в Ровно встречались "Металлист 1925" и "Ворскла".

В первом тайме обе команды действовали осторожно, показав минимум голевых моментов. Первый гол зрители дождались к 31-й минуте, когда Марина Шайнюк вывела полтавчанок вперед. После перерыва "Металлист 1925" прибавил в активности, однако этого было недостаточно, чтобы сравнять счет.

Во второй половине "Ворскла" имела шанс увеличить преимущество, но Ирина Славич была первой на мяче. В концовке матча "Металлист 1925" мог перевести игру в овертайм, но Катерина Самсон выручила команду, совершив блестящий сейв.

Харьковчанки не смогли изменить исход игры и финальный свисток арбитра зафиксировал победу "Ворсклы" со счетом 1:0. Полтавчанки выигрывают пятый раз подряд женский Кубок Украины. Следовательно, команда Ии Андрущак сделала "золотой дубль", победив в чемпионате и Кубке страны.

Кубок Украины по футболу среди женских клубов-2024/25. Финал

Ровно, стадион "Авангард"

10.06.2025

"Металлист 1925" - "Ворскла" 0:1

Гол: Шайнюк, 31.