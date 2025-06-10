Ворскла победила Металлист 1925 в финале Кубка Украины среди женщин
Полтавский клуб завоевал трофей в пятый раз подряд
Фото: УАФ/ Автор - Олександр Макарчук
Во вторник, 10 июня в финале Кубка Украины среди женских клубов сезона-2024/25 в Ровно встречались "Металлист 1925" и "Ворскла".
В первом тайме обе команды действовали осторожно, показав минимум голевых моментов. Первый гол зрители дождались к 31-й минуте, когда Марина Шайнюк вывела полтавчанок вперед. После перерыва "Металлист 1925" прибавил в активности, однако этого было недостаточно, чтобы сравнять счет.
Во второй половине "Ворскла" имела шанс увеличить преимущество, но Ирина Славич была первой на мяче. В концовке матча "Металлист 1925" мог перевести игру в овертайм, но Катерина Самсон выручила команду, совершив блестящий сейв.
Харьковчанки не смогли изменить исход игры и финальный свисток арбитра зафиксировал победу "Ворсклы" со счетом 1:0. Полтавчанки выигрывают пятый раз подряд женский Кубок Украины. Следовательно, команда Ии Андрущак сделала "золотой дубль", победив в чемпионате и Кубке страны.
Кубок Украины по футболу среди женских клубов-2024/25. Финал
Ровно, стадион "Авангард"
10.06.2025
"Металлист 1925" - "Ворскла" 0:1
Гол: Шайнюк, 31.
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