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Владимир Пятенко покинул пост главного тренера женской команды Металлиста 1925

Женский футбол
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Руководство решило не продлевать сотрудничество

Владимир Пятенко покинул пост главного тренера женской команды Металлиста 1925

фото из свободных источников

Новина українською

Главный тренер женской команды "Металлиста 1925" Владимир Пятенко после проигранного финала Кубка Украины "Ворскле" (0:1), заявил, что это был его последние матч во главе харьковской команды.

Как сообщил тренер, руководство клуба объявило, что контракт с ним не будет продлен.

Напомним, что под руководством Пятенко харьковчанки в нынешнем сезоне взяли серебро в чемпионате и дошли до финала Кубка Украины.

Также стоит отметить, что Владимир Пятенко является главным тренером женской сборной Украины по футболу.

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Владимир Пятенко женский футбол Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Ukrainian Assoсiation of Footbal
Опубликовал: Михаил Черныш
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