Владимир Пятенко покинул пост главного тренера женской команды Металлиста 1925
Руководство решило не продлевать сотрудничество
фото из свободных источников
Главный тренер женской команды "Металлиста 1925" Владимир Пятенко после проигранного
Как сообщил тренер, руководство клуба объявило, что контракт с ним не будет продлен.
Напомним, что под руководством Пятенко харьковчанки в нынешнем сезоне взяли серебро в чемпионате и дошли до финала Кубка Украины.
Также стоит отметить, что Владимир Пятенко является главным тренером женской сборной Украины по футболу.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Ukrainian Assoсiation of Footbal
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Алонсо уже уведомлен. Лунин готов присоединиться к потенциальному новичку Ла Лиги
- Стала известна заявка сборной Украины на матч против Новой Зеландии
- ФОТО. В Киеве в результате атаки РФ пострадал известный стадион
- Финал Кубка Украины среди женщин. Металлист 1925 против действующих чемпионок
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000