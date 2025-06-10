Владимир Пятенко покинул пост главного тренера женской команды Металлиста 1925

Главный тренер женской команды "Металлиста 1925" Владимир Пятенко после проигранного финала Кубка Украины "Ворскле" (0:1) , заявил, что это был его последние матч во главе харьковской команды.

Как сообщил тренер, руководство клуба объявило, что контракт с ним не будет продлен.

Напомним, что под руководством Пятенко харьковчанки в нынешнем сезоне взяли серебро в чемпионате и дошли до финала Кубка Украины.

Также стоит отметить, что Владимир Пятенко является главным тренером женской сборной Украины по футболу.