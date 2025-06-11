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Официально: Металлист 1925 уволил и главного тренера женской команды

Женский футбол
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Официально: Металлист 1925 уволил и главного тренера женской команды

metalist1925.com

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"Металлист 1925" официально объявил о том, что главный тренер женской команды Владимир Пятенко покидает команду.

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Также команду покинули и его помощники - Дмитрий Давыдов и Андрей Дикань.

Ранее сам Пятенко заявил, что клуб не планирует продлевать с ним контракт.

Тренер возглавил ЖФК "Металлист 1925" в июле 2023 года. Под руководством Пятенко харьковчанки в нынешнем сезоне взяли серебро в чемпионате и дошли до финала Кубка Украины.

Также стоит отметить, что Владимир Пятенко является главным тренером женской сборной Украины по футболу.

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Владимир Пятенко Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Металлист 1925
Опубликовал: Михаил Черныш
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