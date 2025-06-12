ФИФА обновила рейтинг женских сборных. Какое место занимает Украина?
Украинки опустились на одну позицию
Фото: пресслужба УАФ
Международная федерация футбольных ассоциаций обнародовала обновленный рейтинг национальных женских сборных, в котором украинская команда теперь занимает 35-е место - 1633,46 балла.
Это на одну позицию ниже по сравнению с предыдущим рейтингом, опубликованным в марте (34).
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Среди представителей УЕФА Украина находится на 23-м месте.
Добавим, что в первую тройку рейтинга ФИФА входят США, Испания и Германия.
После публикации прошлого рейтинга наша команда провела четыре матча Лиги наций-2025 — против Чехии (1:0, 1:1), Албании (2:1) и Хорватии (0:2). Напомним, сборная Украины выиграла свою группу и впервые в истории получила путевку в Лигу А.
Популярное сейчас
- Без шапкозакидательства. Не следует ждать от Украины невероятных результатов на молодежном Евро
- Победа за Левандовским. Главный тренер сборной Польши ушел в отставку
- Процент от перепродажи Забарного для Динамо – основное препятствие для быстрой сделки с ПСЖ, – инсайд
- Ворскла победила Металлист 1925 в финале Кубка Украины среди женщин
- Скандал после финала ЛЧ: бывшую жену известного футболиста заметили с игроком ПСЖ
- Гвардиола vs Шевченко: футбольные легенды сошлись на гольф-поле