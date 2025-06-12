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ФИФА обновила рейтинг женских сборных. Какое место занимает Украина?

Женский футбол
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Украинки опустились на одну позицию

ФИФА обновила рейтинг женских сборных. Какое место занимает Украина?

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

Международная федерация футбольных ассоциаций обнародовала обновленный рейтинг национальных женских сборных, в котором украинская команда теперь занимает 35-е место - 1633,46 балла.

Это на одну позицию ниже по сравнению с предыдущим рейтингом, опубликованным в марте (34).

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Среди представителей УЕФА Украина находится на 23-м месте.

Добавим, что в первую тройку рейтинга ФИФА входят США, Испания и Германия.

После публикации прошлого рейтинга наша команда провела четыре матча Лиги наций-2025 — против Чехии (1:0, 1:1), Албании (2:1) и Хорватии (0:2). Напомним, сборная Украины выиграла свою группу и впервые в истории получила путевку в Лигу А.

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Рейтинг ФИФА Женская сборная Украины по футболу
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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