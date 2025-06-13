Стало известно, кто возглавит женскую команду Металлиста 1925

Женскую команду "Металлиста 1925" возглавит Наталья Зинченко, сообщает ТаТоТаке.

Зинченко тренировала "Жилстрой-2" в 2013 году, а после реорганизации стала главным тренером ЖФК "Ворскла" Полтава. За это время команда под ее руководством стала 5-кратным чемпионом Украины и 4-кратным обладателем Кубка страны.

Кроме того, с ноября 2018 по ноябрь 2021-го года Наталья возглавляла национальную женскую сборную Украины по футболу.

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Напомним, что на днях "Металлист 1925" покинул Владимир Пятенко. При нем харьковчанки завоевали серебряные медали чемпионата сезона 2024/25 и получили выступать в женской Лиге чемпионов.

Харьковская команда также дошла до финала Кубка Украины, где уступила "Ворскле" (0:1).