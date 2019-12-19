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Игроки против VAR. Обидные голы, отмененные после видеоповторов – футбольный топ

Зарубежные
(1 голосов)

Новое видео от 120 ярдов

Игроки против VAR. Обидные голы, отмененные после видеоповторов – футбольный топ
Новина українською

Как вы знаете, относительно недавно в футбол, несмотря на брюзжание о духе игры, пришла система видеоповторов – VAR.

К слову, система до сих пор вызывает много обсуждений в футбольном сообществе. Споры, конечно, уже поутихли, но тут и там продолжают повторять об атмосфере.

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Собственно, не прошло и двух лет с введения VAR, как канал 120 ярдов решил сделать подборку преждевременных празднований взятий ворот футболистами и их последующее разочарование из-за отмены гола. Погнали, это будет интересно!

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В статье: VAR 120 ярдов
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