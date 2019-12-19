Игроки против VAR. Обидные голы, отмененные после видеоповторов – футбольный топ

Как вы знаете, относительно недавно в футбол, несмотря на брюзжание о духе игры, пришла система видеоповторов – VAR.

К слову, система до сих пор вызывает много обсуждений в футбольном сообществе. Споры, конечно, уже поутихли, но тут и там продолжают повторять об атмосфере.

Собственно, не прошло и двух лет с введения VAR, как канал 120 ярдов решил сделать подборку преждевременных празднований взятий ворот футболистами и их последующее разочарование из-за отмены гола. Погнали, это будет интересно!